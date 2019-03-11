THY’den Yolculara Uyarı: Büyük Taşınma 6 Nisan’da Başlıyor

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği seferlerini 6 Nisan’da sonlandıracağını belirterek yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş yerini bu havalimanına bırakmaya başlayan Atatürk Havalimanı’na yapılan seferler gittikçe azaltılıyor. Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’na yapılacak olan seferleri 6 Nisan’da sona erdirecek.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan seferler 6 Nisan tarihinde bitecek ancak havalimanına yapılan bütün seferlerin sona ermesi için biraz daha vakit geçmesi gerekecek.

THY’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" ifadesi kullanıldı.

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