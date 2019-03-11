  • THY’den Yolculara Uyarı: Büyük Taşınma 6 Nisan’da Başlıyor

THY’den Yolculara Uyarı: Büyük Taşınma 6 Nisan’da Başlıyor

1 dk okuma süresi
7
4
2
0
0
Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği seferlerini 6 Nisan’da sonlandıracağını belirterek yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş yerini bu havalimanına bırakmaya başlayan Atatürk Havalimanı’na yapılan seferler gittikçe azaltılıyor. Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’na yapılacak olan seferleri 6 Nisan’da sona erdirecek.
İLGİLİ HABER

İstanbul Havalimanı'nda Hizmet Verecek, Yeni Nesil Teknolojilerle Donatılmış Otel: Yotel

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan seferler 6 Nisan tarihinde bitecek ancak havalimanına yapılan bütün seferlerin sona ermesi için biraz daha vakit geçmesi gerekecek.
İLGİLİ HABER

Türk Hava Yolları, Yarı Zamanlı Çalışacak Üniversite Öğrencileri Arıyor

THY’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" ifadesi kullanıldı.

[TWITTER:5E1104971403185532929][/TWITTER

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-petrol-talebi-artacak-41145167
Etiketler: THY, Atatürk Havalimanı, istanbul havalimanı
7
4
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
7
4
2
0
0