Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamaya göre 24 Ocak- 2 Şubat tarihlerine ilişkin düzenlenen biletler 21 Şubat'a kadarki herhangi bir uçuşla ücretsiz değiştirilecek. Değişim için 31 Ocak'a kadar işlem yaptırılması gerekiyor.

Dün akşam saat 20.55’te Elazığ’da korkunç büyüklükte bir deprem meydana geldi. Çevre ülkelerden bile hissedilen 6,8 şiddetindeki deprem maalesef şu ana kadar binlerce kişiyi yaraladı. Deprem, şu ana kadar 21 kişinin canını mâl oldu.

Depremden kısa süre sonra harekete geçen tüm acil durum ekipleri enkaz altında bulunan yaralıları çıkarmak üzere gayret gösteriyor. Malatya’da enkaz altında kalan herhangi bir kişinin olmadığı bildirilirken, Elazığ’da 38 kişinin yıkılan binaların altında kaldığı söyleniyor.

THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek:

Seviye 3 olarak belirlenen deprem nedeniyle kenetlenen Türkiye, Elazığ’a en kısa sürede yardım ulaştırmak için seferber olmuş durumda. Türk Hava Yolları, dün yaptığı açıklamada Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğini açıklamıştı.

Türk Hava Yolları’nın sabah saatlerinde yaptığı duyurudaysa 24 Ocak - 2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak’a işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat’a kadarki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacağı belirtildi.

THY’nin yaptığı açıklama aşağıdaki cümlelere de yer verdi:

‘Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. (Bilet süresinin uzatılması) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.’

THY dışında ek sefer uygulayan bir diğer havayolu şirketi de Pegasus oldu. Pegasus yetkililerinin sosyal medyada yaptığı açıklamada ‘Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sever planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz.’ ifadelerine yer verildi.