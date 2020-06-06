THY, Ertelenen Seferler Hakkında Açıklamada Bulundu

Koronavirüs salgınından nasibini alan şirketlerden biri de Türk Hava Yolları olmuştu. Kısa bir süre önce uçuşlarına yeniden başlayan şirket, seferler hakkında açıklamada bulundu. THY, ertelenen ve iptal uçuşların planlanmasının en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.

Ülkemizde de oldukça etkili olan koronavirüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirmişti. Havacılık sektörüne de darbe vuran virüs, birçok uçuşun ertelenmesine ve iptal edilmesine neden olmuştu. Virüs yavaş yavaş etkisini azaltmaya başladığından dolayı, havayolları da yeni seferler düzenleyerek yaralarını sarmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama geldi.

THY, normalleşme kapsamında yasakların kaldırılmasından sonra yolcu taşımaya yeniden başlamıştı. İlk etapta sadece belirli noktalara uçan havayolu, daha sonra ülke geneline uçuşlarını yaymıştı. Henüz yurt dışı uçuşlarına başlamayan şirket, planlanmış uçuşlar hakkında bir açıklamada bulundu. THY, bu açıklamada ülkelerin virüse karşı aldığı seyahat yasaklarının altını çizdi.

Seferler, son dakika değişikliğine uğrayabiliyor:

Şirket, salgın öncesinde planlanan uçuşların diğer ülkelerin aldığı yasak ve önlemlere bağlı olarak iptal edilebildiğini belirtti. Bu seferlerin güncel durum göz önüne alındığında son dakika değişikliklerine de maruz kalabileceğini belirten THY, bu değişiklik ve iptallerin iletişim kanallarının yanı sıra SMS yoluyla da müşterilere aktarılacağını ve yeni planlamaların da kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Uçuşları iptal olan yolcuları mağdur etmemek adına çalışmalarını sürdüren THY, konuya dair yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. THY, "Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz" sözleriyle yolcuları bilgilendirdi.