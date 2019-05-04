THY Gözünü Yükseklere Dikti: 2019’da Hedef 90 Milyon Yolcu

THY Genel Müdür Yardımcısı Albulkerim Çay, yaptığı konuşmada THY’nin 2019’daki hedeflerinden bahsetti.

Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısı olarak görebileceğimiz Türk Hava Yolları (THY), 2019 için hedeflerini açıkladı. 2018’de 75 milyon yolcu taşıyarak çok önemli bir başarıya imza atan şirket, 2019’da 90 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, yaptığı açıklamada küresel havacılık sektörünün bu yıl 4,6 milyar yolcu kapasitesine ulaşacağını söyledi.

THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Çay, THY’nin halihazırda 124 ülkeye ve 311 noktaya uçtuğunu açıkladı. Bu uçuş sayısıyla hem yolcu hem de kargo açısından en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduğunu açıklayan Çay, THY’nin Türkiye’nin en değerli markalarından biri olduğunu da sözlerine ekledi. Dünyada havacılıkta marka bilinirliği açısından ikinci sırada yer aldıklarını belirten THY Genel Müdür Yardımcısı, havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını, bu yıl bu sayının 4,6 milyar yolcuya kadar çıkmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul Havalimanı hakkında da konuşan Çay, yeni havalimanının rekabet gücünü artıracağını belirterek böyle bir tesisin sektör açısından çok önemli olduğunun da altını çizdi.