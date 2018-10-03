THY ile Görüşen Havelsan, Airbus A320 İçin Simulator Yapıyor

Türkiye'nin en önemli sanayilerinden birisi elbette savunma sanayi. Sektörün öncü şirketlerin biri olan Havelsan, sivil pazarda da büyümek üzere düğmeye bastı.

Türk Hava Yolları'na teslim ettiği ve EASA (Avrupa Havacılık Otoritesi)'dan onaylattığı Boeing 737-800 simülatörlerinden sonra Havelsan, Airbus A320 serisi üzerinde de çalışmaya başladı. Airbus A320 serisinin yeni NEO ve CEO modelleri için simülatör yapmak üzere Türk Hava Yolları ile çalışmalara başlayan Havelsan, iki model için de simülatör geliştirecek.

Uçak üreticilerinin her yıl belli sayıda simülatör üretimine izin verdiği sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 5-6 dolaylarında. Yılda ortalama 100 adet simülatörün satıldığı pazarın büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşıyor. Havelsan, milyar dolarlık bu pazarda kendisine yer bulmak için mühim çalışmalar yaparken Boeing 737 başta olmak üzere bu konu hakkında yurt dışındaki havayollarına eğitimler veriyor.

Askeri alandaki deneyimini sivil sektör için de kullanmak isteyen Havelsan; şu ana kadar yapmış olduğu su altı, askeri uçak ve helikopter, hava trafik kontrol simülatörleriyle de biliniyor.