Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları havayolu taşımacılığını da vurdu. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da oluşan hava sebebiyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda düşüş gözlemlenmeye başlamıştı. Hatta bazı bölgelerde kar yağışları o kadar şiddetlenmişti ki korkutucu durumların oluşmasına sebep olmuştu. Bu durumdan etkilenen şehirlerden birinin Gaziantep olduğunu ve birçok vatandaşın yollarda kaldığını sizlere aktarmıştık.

Birçok meteorolog da önümüzdeki günler için uyarıda bulunmuş ve soğuk hava dalgasının ülkeyi etkisi altına alacağını aktarmıştı. Olumsuz hava koşulları bugün de ülke genelinde etkisini sürdürdü. Tahmin edilebileceği gibi bu durum havayolu taşımacılığını da vurdu. Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamalarda birçok seferin iptal edildiğini duyuruldu.

İstanbul’da birçok uçuş iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda, İstanbul’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği ifade edildi. Üstün’ün açıklamalarında, “İstanbul’da etkisini artırması beklenen olumsuz hava nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

NTV’nin aktardığına göre bunlara ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden iniş ve kalkışlarını gerçekleştirmesi beklenen Türk Hava Yolları’na bağlı 49 uçuş iptal edildi. Bu uçuşlar arasında; Milan, Köln, Basel dışında iç hatlardan da 41 seferin yer aldığı da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre yarından itibaren soğuk ve yağışlı havalar şiddetini artıracak. Özellikle bu hava koşullarının Marmara, Ege, Batı Akdeniz gibi bölgelerde etkisini göstermesinin beklendiği ve 27 Ocak’a kadar sürmesinin planlandığı da gelen haberler arasında yer aldı.