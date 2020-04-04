Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıkladığı seyahat sınırlamasının ardından zaten sınırlı sayıda olan yurt içi uçuşlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Devletler, koronavirüs nedeniyle her gün yeni önlemler alıyor. Ülkemiz de, daha önceki kararlara ek olarak 20 yaşın altındaki kişilere sokağa çıkma yasağı ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta şehirlerarası yollarda giriş - çıkışı kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından bir haber de Türk Hava Yolları’ndan geldi.

THY, koronavirüse karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye taşıyarak tüm yolcu taşıma uçuşlarını durdurdu. Zaten hâlihazırda yurt dışı uçuşlarını durduran THY, yurt içi seferlerinde de 14 hat üzerinde hizmet veriyordu. Şirket, yaptığı son açıklamayla bu 14 hat üzerindeki uçuşları da durdurduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Koronavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir” dedi.

Bu kararla birlikte hem karayolu hem de havayolu üzerinden 30 büyükşehire ulaşım tamamen durduruldu. İlk açıklamaya göre 15 gün boyunca sürecek bu karar, salgının seyrine göre uzatılabilecek.

Koronavirüs salgınının özellikle büyükşehirlerde ve Zonguldak’ta normalden fazla artış göstermesinin ardından alınan bu karar, salgının yayılma hızını önemli ölçüde düşürebilir. Türkiye’de son dönemde yolcu uçağı kapsamında uçuşuna izin verilen tek şirket Türk Hava Yolları’ydı. Bu kararın ardından ülkemizde kargo ve asgari uçaklar dışındaki tüm uçuşlar durdurulmuş oldu.