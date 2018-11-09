THY'nin Doluluk Oranı Ekim Ayında %83,4'e Ulaştı

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THY Ekim ayı doluluk oranında bir önceki aya göre %2'lik artışla %83,4 doluluk oranına erişti.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen havayolu taşıma şirketi Türk Hava Yolları'nın 2018 Ekim ayında 2017 Ekim ayına göre; taşıdığı yolcu sayısı %5'lik bir artışla 6.5 milyona yükseldi. THY'nin uçaklarının doluluk oranı bir önceki senenin Ekim ayına göre 2018 Ekim ayında; dış hatlarda %3'lük artışla %83,2 ve iç hatlarda %85,1 olmak üzere toplamda %2'lik bir artışla %83,4'e yükseldi.
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Kargo ve postada ise geçen yılın Ekim ayına göre 2018 Ekim ayında %24'lük bir artış elde eden THY, sadece iç hatlardaki kargo taşımacılığında %42 gibi büyük bir yüzdeyle Ekim ayını kapattı. 2018'in ilk 10 ayında 2017'nin ilk 10 ayında taşınan kargo ve posta bakımından %25'lik artış gösteren THY, 2018'in ilk 10 ayında toplamda 1 milyon tondan fazla kargo ve posta taşıdı.
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Yolcu sayısı bakımından 2017'nin ilk 10 ayına göre, 2018'in ilk 10 ayında %11'lik bir artış kaydederek 10 ayda 64 milyon yolcuya ulaşan Türk Hava Yolları, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün de belirttiği gibi tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyor. 

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/thynin-doluluk-orani-ekimde-yuzde-83-4e-ulasti-41014070
Etiketler: THY, ekim, doluluk oranı
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