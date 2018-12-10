THY'nin Doluluk Oranı Kasım Ayında Yüzde 81,4'e Ulaştı

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını paylaşan Türk Hava Yolları, bu ay içerisinde yüzde 81,4’lük doluluk oranına ulaştığını açıkladı.

Bu ayın yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, Kasım ayında 81,4'lük doluluk oranına ulaştı. Geçen yıla oranla; yolcu sayısı, ücretli yolcu, kilometre ve doluluklardaki artış Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğini gösterdi.

Kasım 2018 trafik değerlendirme sonuçlarına göre;

THY Basın Müşaviri olan Yahya Üstün, konuyla alakalı olarak "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları olarak yılın ilk 11 ayında 69.7 milyon yolcumuzu sevdikleriyle buluşturduk. Kasım ayında 5,5 milyon yolcumuzu %81,4 doluluk oranı ile taşıdık." ifadelerini kullandı. THY, taşınan yolcu sayısında geçen yılın kasım ayına göre %4'lük bir artış gösterdi.

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısındaki artış sadece ülkemizde değil dünyanın farklı noktalarında da artış gösterdi. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranı Afrika'da yaklaşık 5 puan, Kuzey Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gösterdi.

Ocak-Kasım 2018 trafik değerlendirme sonuçlarına göre;

Ocak-Kasım ayı arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanırken, yolcu sayısı 69,7 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı ise ilk on bir aylık dönemde 3 puanlık artış gösterdi ve %82'ye ulaştı. Yurtdışı yolcu doluluk oranı 3 puan, yurtiçi doluluk oranı 1 puan artarken, yurtdışında %82, yurtiçinde %85'lik bir doluluk sağlandı.