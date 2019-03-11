Çin, Boeing 737 Uçuşlarını Durdurdu, Gözler THY'ye Çevrildi

Çin, yaptığı açıklama ile Etiyopya'da düşen Boeing 737-8 Max modellerinde ait uçuşların, kazanın nedeni anlaşılıncaya kadar durdurulduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler, envanterinde 11 adet Boeing 737-8 Max bulunan THY'ye çevrildi.

Dün gerçekleşen üzücü olayda Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda yerel saat ile 08:44'te henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu.

Çin hükumeti, düşme nedeni henüz belli olmayan Boeing 737-8 Max uçakları ile gerçekleştirilecek tüm uçuşları, Etiyopya’da gerçekleşen kazanın nedeni belli olana kadar durdurdu. Çin’in bu hamlesinden sonra gözler, dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları’na çevrildi. Zira THY’nin envanterinde 11 adet Boeing 737-8 Max bulunuyor.

151 yolcu kapasitesine sahip olan Boeing 737-8 Max, 35.90 metre kanat açıklığına, 39.52 metre de gövde uzunluğuna sahip. Yerden yüksekliği 12.30 metre olan uçağın 12,000 metre azami yatay uçuş yüksekliği ve 8.408 kilogram azami kargo kapasitesi bulunuyor. Boeing 737-8 Max’lerin azami kalkış ağırlığı ise 82,190 kilogram. Türk Hava Yolları, bu uçakların seferlerde kullanılmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama paylaşmadı.