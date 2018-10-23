THY'nin Yabancı Haber Sitelerine Konu Olan Panama City Uçuşu

THY'nin Panama City - İstanbul uçuşu normalden yaklaşık 1300 km daha uzun sürdü. Buna rağmen uçak zamanında inmeyi başardı.

THY'nin Panama City uçuşlarında rota genelde bellidir: Panama'dan kalkan uçak Porto Riko üzerinden okyanusa çıkar, birkaç saat sonra Fransa'nın güneyinden ve İtalya'nın kuzeyinden geçer, Yunanistan'ı aşar ve İstanbul'a iner.

Bu defa ise hiç de öyle olmadı.

Küba üzerinden ABD'nin doğu kıyılarını aşan uçak, Grönland'ın güneyinden ve Norveç Fiyordlarından aşıp Polonya ve Romanya üzerinden İstanbul'a inerken, yolunu yaklaşık 1300 km uzattı. Bu mesafe, ortalamada iki saate yakın süren İzmir - Trabzon uçuşunda kat edilen mesafeye denk.

Arada bir uçuş mesafesi fark olmasına rağmen ne THY'ye olan uçuş maliyeti, ne de süre konusunda bir sorun yaşanmaması kulağa çılgınca geliyor değil mi? Pek de değil aslında, açıklaması oldukça basit: Hava akımları.

Uçuşta kullanılan Airbus A 330'ların normal seyir hızı saatte 540 mildir. Bahsi geçen seferde ise rüzgarın taşıdığı uçağın hızı saatte 700 mili bulmuştu. Bu hıza çıkmak için harcadığı yakıt ise normal hızında harcadığı yakıtla aynıydı. Uçaklarda bulunan cihazlar hava verilerini ve tahmini mesafeleri hesaplarlar. Bir hava sahasında uzun süre kalmanın belli bir maddi yükümlülüğü var ve çok uzun gecikme süreleri, gecikmelerde ve aktarma aksamalarında yolculara sağlanması gereken faydalar var. Bütün bunları göz önüne alan sistem, bir algoritma yürütüyor. Monte Carlo sistemi adlı sistemle karar veren algoritma en uygun rotayı belirliyor. Çok güçlü rüzgarların olduğu bu tarz durumlarda alışılmadık rotalar görmek de mümkün oluyor.