THY'den Ridley Scott'ın Yönetmenliğinde, Film Tadında Reklam

Türk Hava Yolları; Thelma & Louise, Gladiator, Black Hawk Down gibi efsane filmlere imza atmış Ridley Scott yönetmenliğindeki yeni reklamını yayınladı.

Türk Hava Yolları, markayı dünyaya açma konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğinden beri efsane reklam hamlelerine imza atıyor. Kobe Bryant ve Messi ile başlayan süreç; Batman v Superman'in resmi sponsorluğuna kadar uzanmıştı. Türk Hava Yolları, şimdi de Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen yeni reklamını yayına soktu.

THY'nin 85. yılının kutlanması şerefine çekilen reklam filmi, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Twitter sayfasından paylaşıldı. Henüz sadece internette yayınlanan reklam filmi, önümüzdeki günlerde tüm dünya televizyonlarında dönmeye başlayacak.

Fragman tadında hazırlanan 'The Journey' isimli proje kısa film mi yoksa yeni bir reklam serisi mi olacak bilinmez. Ancak 1 dakikalık bu kısacık reklam bile çekim teknikleriyle ve kalitesiyle 'ben buradayım' diyor.