THY Teknik AŞ, İlk Yerli ve Milli Sunucu ve Modemi Üretti

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre ilk yerli ve milli sunucular ile modemler, THY Teknik AŞ tarafından geliştirildi.

Uçak yolculuklarında zaman geçirmek, diğer yolculuklara kıyasla daha zor olabiliyor. Zira uçaklarda internet bağlantısı kurmak pek mümkün olmuyor. Türk Hava Yolları bu durumu çözmek için kolları sıvadı.

Firmanın basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, uçaklarda medya içeriklerinin depolanması, anlık internet erişiminin sağlanması ve istenildiğinde yolcularla içerik paylaşılması için, bir medya kaynağı olan sunucu ile havayolu seyahatleri daha eğlenceli ve keyifli hale getirilecek. Bu sunucularda filmler, müzikler, videolar, gazete ve dergiler gibi ürünler yer alacak.

İlk yerli sunucu ve modem

Modemin hem tasarımı hem de üretimi THY Teknik AŞ bünyesinde gerçekleştirilirken, sunucunun dahili belleği de 6 terabayt olarak açıklandı. Bu da piyasadaki muadillerinden 3 kat daha fazla depolama alanı anlamına geliyor.

Sunucuya uyumlu olarak geliştirilen modemler de, sunucuda yer alan medya içerikleri ve internet hizmetini, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazları için erişilebilir hale getiriyor. Böylece uçak yolculukları daha keyifli hale geliyor.

Açıklamada THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma, müşterilere en kaliteli hizmeti sunma gibi hususlarda tüm güçleriyle çalışmakta olduklarını da belirtti.

THY gururlu

Karaman ayrıca "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak geliştirilen bu ürünler, rakiplerinden daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip. Tasarım, yazılım ve üretim anlamında tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirme sürecindeki testleri de başarıyla atlattı. Bu sunucu ve modem için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) onayı da alındı.