Ülkemizin en büyük hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, finansman alanında 2 adet ödül daha kazandı.

Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi olma unvanına sahip olan ülkemizin gururu Türk Hava Yolları, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. "Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreni"nde "Yılın En İyi Finansmanı” ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları (THY), "Global Transport Finance Ödül Töreni"nde ise “Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı” ödülünün sahibi seçildi.

~THY'nin 300. uçağı.

21 Ocak'ta Dublin'de gerçekleştirilen "Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreni"nde THY; Kasım 2018'de teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon avroluk finansmanı sayesinde “Yılın En İyi Finansmanı” ödülünü kazandı.

Toplamda 333 adet uçağa sahip olan Türk Hava Yolları, “Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı” ödülüne ise 31 Ocak tarihinde Londra'da gerçekleştirilen "Global Transport Finance Ödül Töreni"nde sahip oldu.

~2002 Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Futbol Takımımız'ı taşıyan THY uçağına F-16 savaş uçaklarımız eşlik etmişti.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker ödüller ile ilgili yaptığı açıklamada:

“Öncelikle, Airline Economics ve Global Transport Finance’e bizleri böylesi iki önemli ödüle lâyık gördükleri için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek istiyorum. Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, Türk Hava Yolları’nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Havalimanı'yla beraber daha da büyük başarılara imza atacağını düşündüğümüz Türk Hava Yolları son 10 yıl içerisinde yaptığı 15 milyar dolarlık finansmanlarında toplamda 23 adet uluslararası finansman ödülünü kazandı.