THY, Yurtdışı ve Yurtiçi Seferlerini 1 Mayıs’a Kadar Durdurdu

Türk Hava Yolları, yaptığı yeni açıklamayla 17 Nisan’a kadar durdurulan yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurma kararı aldı. Yurtiçi uçuşlar ise sadece belirli noktalara ve Seyahat İzin Belgesi kontrolüyle yapılabilecek.

Kısa süre önce tüm dış uçuşları 17 Nisan’a kadar durdurma kararı aldığını duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı yeni açıklamayla bu ertelemenin 1 Mayıs’a kadar uzatıldığını bildirdi. Resmi internet sitesinden dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020’ye kadar durduğunu söyleyen THY, “İç hatlarda yalnızda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.” şeklinde açıklama yaptı.

THY, iç hatlarda uçmak için de yolcuların Seyahat İzin Belgesi’ne sahip olması gerektiğini belirtti. Şirketin yaptığı açıklamada “29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir” dedi.

THY, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Seyahat İzin Belgesi ile seyahat edilecek süre boyunca web sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezleri üzerinden yapılacak bilet işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacağını açıkladı. Şirket, “Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler. 1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuvarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir. İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır.” şeklinde açıklamasını tamamladı.