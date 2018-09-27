Bir Çinli Uzay İstasyonu Daha Dünya'ya Düşecek

Nisan ayında kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşen Tiangong-1'in ardından Çin'e ait bir uzay aracı daha Dünya'ya düşecek.

Kilometrelerce uzağa gönderilen uzay araçları, Dünya’ya yalnızca elektronik olarak bağlı oldukları için bazen işler yolunda gitmeyebiliyor ve bu araçların kontrolü kaybedilebiliyor. Çin Uzay Ajansı, Çin’e ait Tiangong-1 uzay istasyonun Nisan ayında düşüp atmosferde yanmasının ardından, Tiangong-2 istasyonunun da Dünya’ya düşeceğini duyurdu.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi direktör yardımcısı Lin Xiqiang, durum hakkında “Tiangong-2, iki yıllık süreçte görevini tamamladı ve tüm yükler şu anda iyi durumda. 2019 Temmuz ayına kadar yörüngede olacak ve sonrasında kontrollü bir şekilde yörüngeden çıkarılacak” dedi.

Buradaki anahtar kelime “kontrollü” oluyor; zira Tiangong-1, yörüngeden çıktığında kendisini Dünya’dan yöneten kişilerden herhangi bir giriş alamamaktaydı; yani tamamen kontrol dışındaydı. Çinli bilim insanları, uzay aracı ile olan bağlantılarını, aracın düşmesinden iki yıl önce kaybetmişlerdi ve olay tamamen yer çekiminin merhametine kalmıştı. Araç nihayetinde Dünya’nın etrafında savrulup atmosferi delerek gezegenimize çakılmıştı. Ancak bu sefer durum farklı olacak; çünkü mühendisler, Tiangong-2’nin kontrolünü ellerinde tutuyorlar, böylece aracın ne zaman ve nereye inmek için yörüngeden çıkacağına karar verebilecekler.