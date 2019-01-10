Ticaret Bakanlığı, İlk Resmi Blokzincir Birimini Kurdu

Blokzincir konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili çalışacak ilk resmi birimin bakanlık bünyesinde kurulduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Kamuda Blokzincir Konferansı”nda işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Pekcan yaptığı açılış konuşmasında, küresel ölçekte büyük değişmelerin ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, blokzincirin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak küresel ölçekteki son teknoloji ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hızlı bir şekilde politika hazırlama süreçlerine dahil ettiklerini söyleyen Bakan Pekcan, “Amacımız, değişen trendlerle birlikte oyunun birçok kuralının yeniden yazıldığı bu dönemde, proaktif bir yaklaşımla söz sahibi olabilmek." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, bu anlayışla Türkiye’nin ilk “Davranışsal Kamu Politikaları Ünitesi”ni kurduklarını belirterek, mutabakat zaptı ile de önemli bir girişimin ilk adımlarını attıklarını söyledi. Pekcan, “Bakanlık olarak, blokzincir konusunda kamuda çok önemli bir vazife üstleniyor ve bu konunun öncülerinden biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi olarak ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz." dedi.

Blokzincir teknolojisinin özünde büyük vaatleri bulunan bir kayıt teknolojisi olduğunu söyleyen Bakan, özellikle ticaret alanında pek çok sorunun blokzincir sayesinde çözülebileceğini söyledi. Ruhsar Pekcan, "Bu konuda bizlere düşen en büyük görev, ilk olarak bu teknolojinin vadettiği değerin farkında olmak, sahada firmalarımızın faydalanacağı çözümlere ilişkin altyapı çalışmalarını gerçekleştirebilmek. Bu sayede mevzuatımızı eski alışkanlıklarımızla değil, yeni teknolojilerin işlenebileceği bir ekosistem oluşturma anlayışıyla tasarlıyoruz. Bizim artık teknoloji olarak özel sektörün gerisinde kalma lüksümüz yok. Biz özel sektörün önünde lokomotifi olmalıyız, onların önünü açmalıyız. Geride kalmıyoruz, kalmayacağız. Özel sektörle diyalog halinde açılan bu yeni alanlara da güvenle yürüyebilecekleri yeni yollar inşa etmek zorundayız. Amacımız blokzincirle değerli çözümler üretmek, iç ve dış ticarette süreçleri kısaltan süreçleri firmalarımızın mevzuat engeline takılmadan gerçekleştirebilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan ilk olarak ithalat ve ihracatta blokzincir kullanılacağını, bu konuda başarılı olmuş ABD, Singapur, İngiltere gibi ülkeler ile de işbirliği yapılacağını söyledi. Bakan ayrıca bu teknoloji sayesinde, daha önce kamu tarafından sunulamayan hizmetlerin de halka sunulabileceğini düşündüklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Blokchain Türkiye Platformu’nun kamudan gelen ilk üyesi oldu. Zaptın imzalanmasının ardından Bakan Pekcan ve platform üyeleri bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.