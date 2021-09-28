Ticaret Bakanlığı'ndan "ye Varan" İndirimler Konusunda Uyarı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere markaların indirim kampanyalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Stok yetersizliği sebebiyle satış iptali yapılmasının kurallara aykırı olduğunu belirten bakanlık, markaların indirim günlerinde hangi kampanyanın hangi ürüne ilişkin olduğunu belirtmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı'nın gözü bir süredir indirim kampanyalarının üzerindeydi. Tüketiciyi kaldırmaya yönelik düzenlenen sözde indirim kampanyalarının önüne geçmek isteyen bakanlık, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yapılan satışlarda ürünün fiyatını önce yükseltip sonra indirim yapmış gibi gözükmeyi engellemek için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı.

Tüketicilerin bu tür kampanyalara karşı daha bilinçli yaklaşmasını isteyen Ticaret Bakanlığı, hem fiziksel hem de online mağazalar üzerinden yapılan indirimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Bakanlık, "%50'ye varan indirim" ifadesinde yer alan "ye varan" "ye kadar" gibi ibarelerin okunamayacak kadar küçük yazılmasının yasak olduğunu belirtirken, mağazaların indirim oranını hesaplarken bir önceki fiyatı esas almalarının zorunlu olduğunu dile getirdi.

"Stokta olmadığı için yapılan satış iptalleri mevzuata aykırı"

Aslına bakarsanız bakanlığın yapmış olduğu bu açıklama sadece tüketiciyi bilinçlendirmek için değil, aynı zamanda markaları da uyarmak için yapılmış. Markaların kampanyalarının hangi tarihler arasında ve hangi ürünlerle ilgili olduğunu belirtmek zorunda olduğunu söyleyen bakanlık, ürün fiyatlarını önce yükseltip sonra indirerek satış yapmanın kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Bakanlığın dikkat çektiği noktalardan biri de indirime giren ürünlerin stok durumlarının yeteri kadar açıkça belirtmemesi oldu. Ticaret Bakanlığı, markaların indirimde olarak gösterdiği ürünlerin stok durumlarını tüketicilerle şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerektiğini, stokta olmadığı için yapılan satış iptallerinin mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.