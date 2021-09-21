Ticaret Bakanlığı, Yemeksepeti'nin "indirim yağmuru" kampanyası adı altında fiyatlara ilk önce zam yaptığını, indirimi de zamlı fiyatlara uyguladığını belirterek şirketi müşterilerini aldatmakla suçladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 10 Ağustos 2021 tarihli raporunda çevrimiçi yemek sipariş hizmeti sunan Yemeksepeti'ne karşı bazı dikkat çeken ithamlarda bulundu. Şirketin fiyatlara önce zam, ardından indirim uyguladığını belirten kurul, hazırlamış olduğu raporda yemeksepeti.com'un müşterilerini "indirim yağmuru" adı altında 'aldattığını' ifade etti.

Bu sabah yaptığımız haberde de belirttiğimiz gibi Ticaret Bakanlığı, önce fiyat artışı sonra indirim kampanyası düzenini değiştirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerden sonra internet satış ve reklamlarında indirim uygulanmadan önce ürünün bir önceki fiyatı değil, son bir ay içerisindeki en düşük fiyat baz alınacak.

Reklam Kurulu'nun hazırladığı rapor:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun hazırlamış olduğu raporda, Yemeksepeti'nin durumuna ilişkin şu ifadeler yer aldı; "Yapılan incelemeler sonucunda, yemeksepeti.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden “İndirim Yağmuru” başlıklı indirimli satış kampanyasını düzenleyen Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.’den temin edilen kampanya koşulları göz önüne alınarak gönüllü olarak kampanyaya katılan firmanın indirim tarih ve oranları ile indirime konu ürünlerine ait fiyatların taraflarınca belirlendiği, ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulamadığı, ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 9/1, 9/2, 9/5, 13/1, 13/9, 14, 28/1, 28/2, 28/4, 29/1, 29/2-c ve 32/1’inci maddeleri,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddeleri,

hükümlerine aykırı olduğuna ,

Buna göre, reklam veren CHM Balık Restoran Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir."