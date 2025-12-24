Ticaret Bakanlığından; CS2, EA FC Gibi Oyunlardaki "Paket ve Kutulara" Düzenleme Geliyor

Paylaşılan bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Bu düzenleme, oyunlardaki ganimet kutularına yeni kurallar getirecek.

Oyun oynayan herkesin bildiği gibi oyunlarda ganimet kutuları olarak adlandırılan ve içlerinden rastgele oyun ögeleri çıkan sistemler bulunuyor. Son gelen bilgiler ise bu konu hakkında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ortaya koydu. Düzenleme Ticaret Bakanlığından gelecek.

Paylaşılan bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, yeni bir yönetmelik üzerinde çalışmaya başladı. Gençleri korumaya yönelik olduğu belirtilen bu düzenlemenin şans oyunları ve elektronik sigara gibi reklamlara yönelik yaptırımlar getireceği belirtilirken oyunlardaki kutuları da etkileyeceği aktarıldı.

Oyunlardaki dijital ganimet kutuları için yeni kurallar devreye girecek

Bakanlık, haksız ticari uygulamalara ve reklamlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında böyle bir düzenleme çıkarmak için kolları sıvadı. Düzenleme kapsamında elektronik sigara ve şans oyunlardaki reklamların yasaklanması yer alırken oyunlardaki bazı uygulamalara da düzenlemeler getirileceği belirtildi. Burada oyunlarda içinden rastgele ögeler çıkan dijital ganimet kutularından bahsediliyor. Bakanlık, bu tarz kutulara yönelik yeni kurallar getirecek.

Dijital ganimet kutularına gelecek yeni kuralların ne olacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak bu tarz kutular, gerçek dünya paralarıyla alınabildiği için kumara benzerliğiyle tepki çekiyordu. Bu yüzden bakanlıktan bir hamle geliyor olabilir. Counter-Strike, EA Sports FC gibi popüler oyunlarda böyle şans kutularıyla sıkça karşılaşıyorduk. Neler değişeceğini yönetmelik hakkındaki detaylar gelince öğreneceğiz.