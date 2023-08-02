Ticaret Bakanlığı'nın araç satışlarıyla ilgili yeni bir uygulamaya geçeceği iddia edildi. İddiaya göre bir yazılım ile Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de üretilen tüm otomobiller, tekeri yere değdiği an itibarıyla takip edilecek. Böylelikle stokçuluk sorununun önüne geçilecek.

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde somut önlemlerle dizginlemeye çalıştığı otomobil sektörüyle ilgili yeni bir adım atacak gibi görünüyor. Hürriyet'in haberine göre bakanlık, sıfır otomobillerde stok kontrolünün yapılmasını sağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgiye göre geliştirilecek bir yazılım, sıfır araç stoklarının kayıt altında tutulmasını sağlayacak. Bu düzenleme ile "bayide araç yok" sorunlarının çözülmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni uygulama, Türkiye'ye ithal olarak gelen veya direkt Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için tüm sürecin kontrol edilmesini sağlayacak. Bu bağlamda, ithal edilen bir otomobil gümrüğe girdiği an, Türkiye'de üretilen bir otomobil ise banttan indiği anda yazılıma kaydedilecek. Böylelikle bir otomobilin müşteriye teslim edildiği ana kadar olan her aşama, Ticaret Bakanlığı tarafından dakikasına kadar kontrol edilebilecek. Bayilerin stok yapıp yapmadıkları da bu uygulama sayesinde tespit edilebilecek.

İlan siteleri için de yeni bir düzenleme geliyor

*Geçmişte stokçuluk iddiaları ile iglili böyle görüntüler paylaşılmıştı.

Ticaret Bakanlığı sadece sıfır otomobiller için değil, ikinci el otomobiller için de yeni bir düzenleme hazırlığı içerisinde. Edinilen bilgiye göre ilan siteleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme ile aracını satmak isteyen bireylere ait isim soyisim ve telefon numarası bilgileri, ilan siteleri aracılığıyla teyit edilecek. Bu yöntem ile kimin bireysel, kimin kurumsal satıcı olduğu tespit edilecek. Ayrıca, bu düzenleme ile sahte ilanların önüne geçilecek.

Şunu da belirtelim, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler hala tam olarak meyve vermiş durumda değil. Öyle ki sıfırından pahalıya satılan araç ilanları hala ilan sitelerinde dolaşıyor. Ayrıca gerek bayiler gerekse bireysel satıcılar ile ilgili olarak el altından para talep edildiği iddiaları da dinmek bilmiyor. Daha birkaç gün önce, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında bir iş birliği yapıldığı ve usulsüz otomobil satışlarının doğrudan sistem üzerinden engelleneceği söylentileri de vardı. Ancak bununla ilgili de bir gelişme yaşanmadı. En azından şimdilik.