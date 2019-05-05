FAA'nın (Federal Havacılık Kurulu) tahminlerine göre, 2023 yılına kadar ticari drone sayısında büyük bir artış süregelecek.

Yeni yayımlanan bir habere göre Federal Havacılık Kurulu, havacılık tahminlerinde yüksek bir drone artışı bekliyor. ABD, 2018’de ticari operatörler tarafından Federal Havacılık Kurulu’na bağlı 175.000’den fazla yeni drone tespit etti, ki bu rakam ondan önceki yıla göre %170 fazla. Kayıtlardaki bu artış, yetkililerin beklentisinin üstünde gerçekleşti ve FHK, 2023 yılına kadar bu artışın devam edeceğini öngörüyor.

ABD’deki ticari drone’lar 277.000 adede ulaştı ve bunların 175.000’i 2018’de hava aracı olarak kaydedildi. Bu artış doğrultusunda yetkililer, ticari drone’lara dair tahminlerini değiştirdi; 2022 yılına kadar beklenen 452.000 ticari drone sayısının 2020 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni tahminlerde ayrıca 2023 yılına kadar 835.000 ticari drone’un hava aracı olarak kaydedilmesi bekleniyor.

FHK beyannamesinde yeni tahminlerin kayıtlara, anket bilgilerine, yeni yayınlanan endüstri tahminlerine ve dâhili araştırmalara dayandığını söylüyor. Tahmin, FHK’nın iki kategoriye ayırdığı ‘uçak olmayan hava araçları’ ile ilgili tüketici sınıfı ve profesyonel sınıf, ki ikincisinin fiyatları genellikle 10.000 doların üstünde oluyor.