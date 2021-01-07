Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Kullanıma Açıldı

Vatandaşların istenmeyen SMS, e-posta ya da sesli aramaları engelleyebileceği Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS), bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Ticaret Bakanlığı, resmi web sitesinden paylaştığı yazılı açıklama ile istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldıran Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin (İYS) bugünden itibaren hayata geçirildiğini duyurdu. Söz konusu sistem ile birlikte tüm ticari elektronik ileti onayları tek bir noktadan görüntülenebilecek istek doğrultusunda onaylar kaldırılabilecek.

İYS ile temel amaç, onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması. Vatandaşlar, iys.org.tr web sitesini ziyaret ederek tüm ticari elektronik ileti onaylarına ulaşabilir ve dilediklerini onaylayıp dilediklerini reddedebilirler.

İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar tek bir noktadan reddedilebilecek

Bakanlık, yazılı açıklamada 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen sürenin de 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiğini hatırlatırken; paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, tüketicilerimizin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturulmuştur.

Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilerimize gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanmıştır.

İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.

Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir.

Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.”

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi tanıtım videosu