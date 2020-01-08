Las Vegas’ın ev sahipliği yaptığı CES 2020 fuarında tanıtılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Çinli teknoloji şirketi Mobvoi, ikinci nesil TicPods kablosuz kulaklıklarını gün yüzüne çıkardı. TicPods 2, üstün özellikleri ve cazip fiyatı ile Apple’ın AirPods’larına iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.

Pekin merkezli tüketici elektroniği şirketi Mobvoi, yeni kablosuz kulaklık modelleri TicPods 2 ve TicPods 2 Pro’yu CES 2020’de duyurdu. Apple'ın AirPods’larının daha ucuz ve en azından ilk bakışta daha yetenekli bir alternatifi olarak lanse edilen Bluetooth kulaklıklar, oldukça şık ve minimal bir görüntüye sahip.

Mobvoi, ikinci nesil TicPods’u geliştirirken özellikle ortam gürültüsünü azaltmak için yoğun bir mesai harcadığını söylüyor. Selefinden yüzde 42 oranında daha küçük olan kablosuz kulaklıklar, USB Type-C kullanılarak şarj edilebiliyor.

Tıpkı TicPods Free gibi, TicPods 2 Pro da dokunarak kontrol edilebiliyor; ancak yeni nesilde bu özelliğin önemli ölçüde mesafe kaydettiğini görüyoruz. TicHear adlı özellik artık Hızlı Komutlar'ı destekliyor. Bu da, “Müzik Çal”, “Müziği Duraklat” veya “Sonraki Şarkı” gibi komutlarından başka bir şeye gerek duymadan, müziği sesinizle kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor.

TicPods 2 Pro ayrıca başınızı iki kere aşağıya doğru salladığınızda çağrıları cevaplamanıza izin veren TicMotion adlı yeni bir hareket izleme teknolojisi ile donatıldı. Gelelim en önemli konuya, yani ses kalitesine. TicPods 2 serisi, Qualcomm'un aptX Audio Encoder’ına güveniyor. Gürültü önleme özelliğine sahip olan kablosuz kulaklık, çift mikrofonlu bir yapılandırma ile geliyor.

Bu arada Hızlı Komutlar, TicMotion ve TicHear gibi özelliklerin yalnızca Pro varyantında bulunduğunu söylemiş olalım. TicPods 2 serisi 30mAh değerinde bir bataryadan güç alıyor. Yatay formdaki şarj kutusu ise 390mAh’lık bir güce sahip. Sırasıyla 99 dolar (591 TL) ve 140 dolar (835 TL) fiyat etiketine sahip olan TicPods 2 ve TicPods 2 Pro, 15 Ocak'ta satışa sunulacak.