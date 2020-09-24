Qualcomm’un bir önceki nesilden çok daha gelişmiş yeni giyilebilir ürün çipleri ilk kez bir Wear OS kullanan cihazda yer aldı. TicWatch Pro 3 bu çiplere sahip ilk akıllı saat oldu.

Haziran ayında Qualcomm, sessiz sedasız iki yeni giyilebilir ürün çipini duyurmuştu. Snapdragon Wear 4100 ve 4100+ çipler, bir önceki nesille kıyaslandığında çok daha yüksek performans vaat ediyordu. Yüzde 85 daha hızlı olan çipler ilk defa bir akıllı saatte kullanıldı.

Mobvoi, Wear OS işletim sistemine sahip ilk Snapdragon Wear 4100’e sahip akıllı saat olan TicWatch 3 Pro’yu duyurdu. Yeni akıllı saat, bu yılın başındaki modellerin hafifçe modifiye edilmiş ve yeni çiple güçlendirilmiş bir hali gibi duruyor.

TicWatch 3 Pro bir ilk oldu

Mobvoi aslında bu gruptaki ilk ürününü 2018 yılında çıkarmıştı. Bir önceki model oldukça iri kıyımdı. Akıllı saat seven insanlarla iri saatleri sevenlerin kesişim kümesi ise firmanın tahmin ettiğinden daha küçük çıktı ve saat çok ilgi görmedi. Bunun üzerinde Mobvoi, daha ince bir tasarıma sahip olan Pro 3’ü satışa sürdü.

Yeni model daha küçük ve hafifçe daha ince olmasına rağmen, bir önceki modelde yer alan 415 mAh’lik bataryadan çok daha büyük olan 577 mAh’lik bataryayla geliyor. Böylece akıllı saatin çalışma süresi 3 günü bulabiliyor. Essential modunda ise saatin tüm akıllı saat özellikleri kapanıyor ve batarya ömrü de 45 gün daha uzuyor.

TicWatch Pro 3 fiyatı ve özellikleri

TicWatch Pro 3’ün açıklanan özellikleri hiç de fane durmuyor. Yeni Qualcomm işlemcilere eşlik edecek diğer parçalar da oldukça dikkat çekici. Saatin teknik özellikleri şöyle:

İşlemci: Snapdragon Wear 4100

Depolama: 8 GB

RAM: 1 GB

Batarya: 577 mAh

Boyutlar: 47 x 48 x 12,2 mm, 42 gram

Kayış boyu: 22 mm

Hoparlör: Var, 0,5 W

Bağlantı: Bluetooth 4.2, GPS, NFC, Nabız sensörü, kızılötesi sensörü

Suya dayanıklılık: IP68

Yeni akıllı saat, kendi sağlık uygulamaları olan TicHealth, TicMotion, TicExercise ve TicSleep ile birlikte geliyor. Ayrıca TicWatch Pro 3’ün kandaki oksijen seviyesini de ölçebildiği ifade ediliyor. Mobvoi’nin sitesinde yer alan bilgilere göre akıllı saat, farklı bölgelerde 299,99 dolar, 289,99 pound ve 299,99 euroluk fiyat etiketleriyle satışa çıktı.