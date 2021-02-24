Golfçü Tiger Woods, Araba Kazasında Ağır Yaralandı

Golf dünyasının en ünlü isimlerinden Eldrick Tont "Tiger" Woods, geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı. Woods'un iki ayağında da yaralar olduğu açıklanırken hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak da nitelendirilen efsanevi sporcu Tiger Woods, bir araba kazasına karıştı. Her iki bacağından da ciddi şekilde yaralanan 45 yaşındaki sporcunun bulunduğunda bilincinin açık olduğu, sağlık görevlileriyle konuştuğu, ancak araç enkazından çıkarılırken kendi başına ayakta duramayacağını söylediği bildirildi. Yetkililer, Woods'un hayati tehlikesini hala devam ettiğini bildirdi.

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County ilçesindeki yetkililer, yerel saatle sabah 7.12'de gerçekleşen kazada aracın takla attığını açıkladı. Kaza sonucu araçta sıkışan Woods, itfaiye ekipleri tarafından özel ekipmanlar kullanılarak çıkarıldı. Los Angeles County İtfaiye Departmanı, yaptığı açıklamada Woods'un ağır yaralı olarak çıkarıldığını ve yerel bir hastaneye nakledildiğini belirtti.

Araç birkaç kez takla attı

Los Angeles County Şerifi Alex Villanueva düzenlediği basın toplantısında, hızın kazada önemli bir faktör gibi göründüğünü söyledi. Refüje çarpmadan önce fren yaptığına dair hiçbir işaret olmadığını da belirten Villanueva, aracın normalden hızlı gittiğini belirtti. Yetkililer, aracın çarpışmanın ardından birkaç kez takla attığını söylerken gelen görüntüler de kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Woods'un menajeri Mark Steinberg ise Golf Digest'e yaptığı açıklamada Woods'un birden fazla bacak yaralanması yaşadığını söylerken "Şu anda ameliyatta. Mahremiyete olan saygınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Woods'un sosyal medyada yayınlanan görüntü ve videolarına göre, pazartesi gününü GolfTV için aralarında aktör David Spade ve NBA oyuncusu Dwyane Wade'in de bulunduğu bir dizi ünlü isimle çekim yaparak geçirdiği biliniyor. Golf dünyasının efsane isimlerinden olan Woods'un güncel sağlık durumu ve yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.