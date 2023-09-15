İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok'a 367 milyon dolar ceza verdi. Cezanın, şirketin çocukların gizliliğini ihlal etmesi nedeniyle verildiği aktarıldı.

Kısa video formatıyla sosyal medya platformları arasında en üst sıralara çıkan TikTok, çocukların verilerini kullanımı nedeniyle cezaya çarptırıldı. Ceza, İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından geldi.

İrlandalı düzenleyiciler, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) ihlal edilmesi nedeniyle şirkete 367 milyon dolarlık ceza verdi. Ayrıca, platformun veri işleme sürecinin üç ay içinde GDPR’ye uygun hâle getirmesi de istendi. Ceza, TikTok’un düzenleyicilerden şimdiye kadar aldığı en yüksek para cezası oldu.

TikTok’un çocukların gizliliğini ihlal ettiği söyleniyor

Karar, DPC’nin 2020 yılına uzanan soruşturmalarının ardından geldi. Yetkililer, o zamanlarda uygulamaya katılan yeni genç kullanıcıların hesaplarının varsayılan olarak “herkese açık” hâle getirildiğini, bu şekilde de herkesin çocukların videolarını görebildiğini ve onlara yorum yapabildiğini ifade ediyor. TikTok’un, 2021 yılında 13-15 yaş arası kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak “gizli” hâle getirdiğini eklemeden geçmeyelim.

Buna ek olarak düzenleyici, TikTok’un “Aile Eşleşmesi” özelliğinin düzgün çalışmadığını da söylüyor. Bu özellik, çocukların hesaplarının ayrı bir yetişkinin hesabına bağlanmasına olanak tanıyordu. Bu şekilde de ebeveynler, ekran süresini, mesajları veya içeriği kısıtlama gibi şeyler yaparak hesapları yönetilebiliyordu.

Bir TikTok sözcüsü, yaptığı açıklamada karara, özellikle de para cezasının düzeyine katılmadıklarını ifade etti. Sözcü, bahsedilen şeylerin üç yıl önce mevcut olan özelliklere ve ayarlara dayandığını belirtirken platformun gerekli önlemleri aldığını ifade etti.