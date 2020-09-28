ABD'de bir yargıç, TikTok'la ilgili önemli karar aldı. Alınan bu karar, TikTok'un ABD'deki uygulama mağazalarından indirilmesini yasaklayan kararı askıya alıyor. Yani kullanıcılar, bir süre daha TikTok'u indirmeye devam edebilecekler. Mahkemenin gerekçeli kararı şu an için açıklanmadı.

Çinli ByteDance'ın sahip olduğu sosyal medya devi TikTok'un, dün gece itibarıyla ABD sınırları içinde engellenmesi bekleniyordu. Trump yönetiminin aldığı kararlar ve şirketin ABD'li bir şirketle iş birliği yapamaması sonucunda ortaya çıkan bu durum, beklendiği gibi sonlanmadı. ABD'li bir yargıç, TikTok'un ABD'de indirilmesini engelleyen kararı şimdilik askıya aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, alınan kararla ilgili açıklamalar yaparak yargıcın kararına saygı duyduklarını belirtti. Gerekçeli kararı şu an için açıklanmayan karar, TikTok'u ise memnun etti. Alınan karardan memnun olduklarını ifade eden TikTok yetkilileri, haklarını korumaya devam edeceklerini ve müzakereleri de sürdüreceklerini söyledi.

Normal koşullarda TikTok, ABD'de dün gece itibarıyla indirilemez olacaktı. Çünkü ABD hükümeti, uygulamanın Çin hükümetine hizmet ettiğini savunuyor, TikTok'un bir ulusal güvenlik problemi olduğunu ileri sürüyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki isteği ise Tiktok'un ABD operasyonlarının ABD'li bir şirket tarafından satın alınmasıydı. Ancak bu durum da henüz gerçekleşmiş durumda değil. Mahkemeden gelen son haber, TikTok'un şimdilik avantajlı pozisyona geçtiğini gösteriyor.

TikTok avukatları, uygulamanın mağazalardan yasaklanmasının anayasanın birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek mahkeme heyetine, yasaklama kararının iptal edilmesine yönelik talepte bulundular. Heyet, yaptığı incelemelerin ardından talebin kabul edildiğini açıkladı. An itibarıyla TikTok'un ABD'de en azından bir süre daha indirilebileceğini ifade edebiliriz.

TikTok, bu kararın iptaline ilişkin talebinde müzakerelerin de zaten devam ettiğini söyledi. Avukatlara göre süreç zaten devam ederken bu tür bir yasaklama kararının alınması doğru bir yaklaşım değildi. Görünüşe göre mahkeme heyeti de TikTok yönetimiyle aynı fikirdeydi. Alınan karar da bunun en net göstergesi.

Bu arada, yargıcın aldığı kararın kalıcı olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Yani bu kararla birlikte TikTok'un kurtulup, ABD'de hizmet vermeye devam edeceğini söyleyemeyiz. Bir yandan mahkeme süreci devam ederken diğer yandan da TikTok, ABD'li bir şirketle anlaşmaya çalışacak. Muhtemelen de TikTok, ABD operasyonlarının en azından bir bölümünü ABD'li şirketlere bırakarak Trump'ın isteğini yerine getirecek.