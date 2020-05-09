Son zamanların en popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD’nin ardından bu kez Hollanda tarafından ayrı bir incelemeye alınacak. Hollandalı yetkili kurum tarafından yapılan açıklamaya göre platform, çocukların verilerinin kullanımı hakkında incelenecek.

Günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından birisi olan TikTok, özellikle genç kitle tarafından sıklıkla kullanılıyor. Koronavirüs öncesinde zaten milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama, virüs döneminde herkesin evde kalması sonucunda geçtiğimiz günlerde 2 milyar indirme barajını ardında bırakmıştı.

Uygulama, dünya genelinde 2 milyarı aşkın kişi tarafından indirilince elbette gizlilik hakkındaki sorular da bazı uzmanların kafasına takıldı. Daha önce özellikle ABD’de gizlilik hakkında birçok kez incelemelere tabi tutulan TikTok, bu sefer Hollanda tarafından inceleme altına alınacak.

Çocukların verilerinin nasıl kullanılacağı incelenecek:

Gadgets Now’ın haberine göre Hollanda’nın gizlilik anlamında yetkili Hollanda Veri Koruma Kurumu, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’u incelemeye alacak. Kurum tarafından açıklamaya göre TikTok, çocukların verilerinin kullanımıyla ilgili mercek altına alınacak.

Hollanda Veri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada TikTok’un COVID-19 süresince yaşadığı yükselmenin gizlilik hakkındaki endişeleri de artırdığı belirtildi. Kurum, açıklamasında çevrimiçi davranışlarının sonuçlarından habersiz olan çocukların ve gençlerin tehlikede olduğunu vurguladı.

Açıklamasına devam eden Hollanda Veri Koruma Kurumu, TikTok’un ‘Hollandalı çocukların gizliliğini yeterince koruyup korumadığını’ inceleyeceklerini açıkladı. Bununla birlikte TikTok’un veriyi nasıl kullandığı ve platformun çocukların kişisel verilerini toplaması, depolaması ve kullanması için ebeveyn onayının gerekip gerekmediğinin de inceleneceği belirtildi. Açıklamaya göre araştırmanın ön sonuçları, bu yıl içinde önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Çinli şirket ByteDance’in sahip olduğu video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Playform, geçtiğimiz ay Hollanda hükümetiyle iş birliği yaptığını belirterek uygulamaya ebeveyn kontrolleri özelliğini getirmişti. Platform, geçtiğimiz aylarda ABD’nin kamu kurumlarından yasak yemiş, ilerleyen günlerde ABD Senatosu’nda ifade vermeyi reddetmişti.