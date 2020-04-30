TikTok, Dünya Genelinde 2 Milyar İndirmeyi Geçti

Kısa videolar paylaşmaya olanak tanıyan sosyal medya platformu TikTok, iOS ve Android cihazlarda 2 milyar indirmeye ulaştı. Şirket, özellikle son 5 ay içerisinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Ülkemizde de genç kitle tarafından büyük bir sıklıkla kullanılan TikTok, koronavirüs pandemisiyle birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı. Dünyanın en yaygın video paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok’un, küresel uygulama ve Douyin isimli Çince sürümünün Google Play Store ve Apple App Store’da toplam indirme sayısının 2 milyarı geçtiği bildirildi.

Mobil uygulamalar konusunda veriler paylaşan SensorTower’ın paylaştığı bilgilere göre TikTok, 2020’nin ilk çeyreğinde 315 milyon indirme sayısıyla en çok indirilen uygulama oldu. Dünya genelinde büyük eleştirilere maruz kalmasına rağmen hızlı yükselişini sürdüren uygulamayı son çeyrekte 250 milyon indirmeyle WhatsApp takip ediyor.

SensorTower’ın yaptığı araştırmaya göre Android geliştiricisi Google’ın Gmail, YouTube gibi uygulamaları 5 milyardan fazla indirildi. Elbette bu uygulamaların her Android cihazına standart olarak eklenmesi indirmelerde önemli rol oynuyor. TikTok ise tüm bunlardan bağımsız olarak kullanıcıların kendi isteğiyle telefonlarına kurduğu bir uygulama. Sadece 5 ay içerisinde 1,5 milyardan 2 milyar kullanıcıya çıkan uygulama, özellikle karantina günlerinde evlerinde kalan kullanıcıların daha fazla sosyal platformlara akın ettiğini gösteriyor.

TikTok’un geliri de artıyor

TikTok’un yeni kullanıcılar kazanması, uygulamanın sahibi ByteDance’in de daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Şirket 5 ay önce 175 milyon dolar kazanırken, şu anda yaklaşık 456,7 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yaklaşık yüzde 72,3’ü Çin’de gerçekleşirken 86,5 milyon doları ABD’den geldi. SensorTower’da bir stratejist olan Craig Chapple, TikTok’un kazandığı kullanıcı sayılarının tamamen organik olmadığını, ancak COVID-19 salgınının bu süreçte daha fazla kişiyi uygulamaya çektiğini söyledi.

Uygulamanın en çok kullanıldığı yerler ise iki büyük pazar. Kendi yerel pazarı Çin’de büyük bir başarıyla indirilen TikTok, dünyanın bir diğer büyük pazarı Hindistan’da da 611 milyon kez indirildi. Ayrıca şirketin indirmelerinin yüzde 75,5’i Google Play Store üzerinden gerçekleşmiş durumda. Kullanıcı sayısı Android üzerinde olsa da şirket geliri iOS platformundan kazanıyor. TikTok’un gelirinin 456 milyon doları Apple kullanıcılarından geldi.