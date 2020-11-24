TikTok, epilepsi hastaları için geliştirdiği yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, TikTok'ta gezinti yapılırken karşılaşılan videolarda, nöbet tetikleyecek ögelerin olduğu konusunda kullanıcıların uyarılmasını sağlıyor. Bir epilepsi hastası da bu özellik sayesinde, nöbetini tetikleyecek olan videoların tamamını gizleyebiliyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi haline gelen TikTok, yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Epilepsi hastaları için geliştirilen bu özellik, nöbet tetikleyecek özellikte olan videoların otomatik olarak geçilebilmesini sağlıyor. Bu sayede epilepsi hastası olan bir kullanıcı, herhangi bir sağlık problemi yaşamadan TikTok kullanmaya devam edebilecek.

Diyelim ki bir TikTok videosunda yanıp sönen ışıklar ya da belirli görsel desenler var. Kullanıcılar, bugüne dek bu ögeleri, ancak videoyu izlerken görebiliyorlardı. Ancak yeni özellik sayesinde TikTok, videoların risk içerip içermediğini kendisi belirleyecek. Bu sayede de kullanıcının nöbet geçirmesi önlenmiş olacak. Çünkü epilepsi hastası bir kullanıcı, o videoyu hiç izlemeden geçebilecek.

TikTok'un yeni özelliği işte böyle görünüyor

TikTok'un yeni özelliği, isteğe bağlı olarak çalışıyor. Yani bir kullanıcı, videonun nöbet tetikleyecek ögelere sahip olduğunu öğrendikten sonra, videoyu izleyebilir ya da hem bu hem de bunun gibi videoların gizlenmesini sağlayabilir. TikTok geliştiricileri, özelliğin kullanıcıların tercihine göre kullanılabileceğini ifade ediyor. Şu an için bazı lokasyonlarda kullanıma sunulan özellik, ilerleyen haftalarda dünya genelindeki TikTok kullanıcılarına sunulmuş olacak.

TikTok, yeni özelliğini uzmanların görüşü üzerine hazırladı. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde 65 milyon epilepsi hastası var ve sosyal medya, bu hastalıktan muzdarip olan insanlar için sürprizlerle dolu. İşte TikTok, yeni özelliği sayesinde bu sürprizlerin ortadan kalkmasını sağlamaya çalışıyor. Epilepsi dernekleri, bu tür bir özelliğin tüm sosyal medya platformlarında olması gerektiğini, çünkü bazı trollerin kasıtlı olarak nöbet tetikleyecek videolar paylaştıklarını söylüyorlar. Ayrıca sosyal medya fenomenlerinden de bu konuda destek isteniyor ancak dünya genelindeki fenomenlerin büyük bir bölümü, epilepsinin ne olduğunun bile farkında değil...