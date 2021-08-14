Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından olan ve ortaya çıktığı günden bugüne büyük tartışmaların konusu haline gelmiş olan TikTok, gençlerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik yeni kısıtlamalarını duyurdu. Paylaşılan kısıtlamalarda TikTok, geç saatlerde gönderilen bildirimlere odaklanıyor.

Kısa zamanda kendisine büyük bir kitle kazanmış olan TikTok, bu kitleyle beraber büyük tartışmaların da odak noktası oldu. Platformunda dolaşmasına izin verdiği içeriklerden gizlilik konusundaki endişelere kadar birçok konu, sosyal medya platformunun mahkeme yollarını tutmasına sebep oldu.

Seveni kadar sevmeyeni de olunca TikTok’un bu konuda hiç rahata ulaşamadığını söylesek hatalı sayılmayız. Ateşi bu denli yanarken TikTok, gizlilik ve güvenlik alanında yaptığı geliştirmeleri paylaşarak insanların içini rahatlatmaya çalışıyor. Şimdiyse gençlere yönelik yeni kısıtlamalarıyla karşımızda.

13-15 yaş aralığındakilere akşam 9’dan sonra bildirim gitmeyecek:

Gençler için yapılan yeniliklerde pediatri uzmanlarından da destek alan TikTok, gönderilen bildirimlerin gençlerin uykularını etkilememesi için 13-15 yaş aralığındaki kullanıcılarına saat akşam 9’dan itibaren bildirim göndermeyecek. Buna ek olarak eğer kullanıcı 16-17 yaşlarındaysa, akşam 10’dan itibaren uygulama bildirimleri almayacak.

Bildirimler dışında video indirme özelliğinde de ufak bir değişiklik bulunacak. Bu özellik, 16-17 yaşlarındaki kullanıcılar için varsayılan olarak kapalı olacak. Bunu manuel olarak açabilecek olsalar da başkalarına videoları indirme izni verme seçeneği, tamamen kapalı olacak ve açma seçeneği bulunmayacak.

Yine 16-17 yaşındaki TikTok kullanıcıları, video paylaşmak istediklerinde, bu videoyu kimlerin görebileceğini seçebilecekleri bir pop-up mesajıyla karşılaşacak.

Son olarak TikTok, 16-17 yaşlarındaki kullanıcıları için direct message özelliğini varsayılan olarak kapatacak. Kullanıcılar, isterlerse bu özelliği aktif hale getirebilecekler.

Söz konusu kısıtlamalarla birlikte TikTok, genç kullanıcılarının ve gizlilik/güvenliklerinden endişeli olan ebeveynlerin içini rahatlatmayı amaçlıyor. Bu yeniliklerin işlevsel olup olmadığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.