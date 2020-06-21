TikTok, her kullanıcıya özel olarak sayfa hazırlıyor ve onların ilgisini çeken videoları önlerine çıkarıyor. Uygulamanın bunu yapabilmesiyse; kullanıcı tercihleri ve bilgilerinden son derece yararlanması. Şirket bu bilgileri harmanlayarak kullanıcılarına kusursuz bir TikTok deneyimi sunmayı başarıyor.

Kısa sürede popülerleşen TikTok, milyonlarca kullanıcısına eşsiz bir sosyal medya deneyimi sunmak amacıyla bazı çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmaların çoğunluğu TikTok kullanıcılarının uygulamaya daha çok bağlanmasını sağlamak. TikTok bunu başarabilmek amacıyla kullanıcılardan aldığı bilgilerle uygulama içeriklerini harmanlayarak onlara özel bir sayfa hazırlıyor. Gelin TikTok'un bu çalışmalarına yakından bakalım.

Normalde TikTok uygulaması başlatıldığı zaman popüler videolar en üstte çıkar, ancak TikTok'a giriş yaparsanız başka videolar önünüze çıkacaktır. Kullanıcılara özel hazırlanan TikTok yakın akışı kısmındaki videoların neye göre seçildiği veya 'For You (Senin İçin)' kısmında çıkan öneri videolarının arkasında bulunan öneri sistemi tüm başarılarını kullanıcıların verdiği bilgiye borçlu.

TikTok, kullanıcıların tercihlerini göz önüne alıyor:

Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi TikTok da kullanıcılar tarafından uygulamaya girilen bilgileri kendi yararı için kullanır. Çin tabanlı bu uygulama ülke ve dil ayarlarını kurmak için bu bilgilerden yararlansa da, bu bilgilerin öneri sisteminde çok büyük bir rolü yoktur. Bahsi geçen bilgiler sadece bir dereceye kadar kullanılır. Bununla birlikte kullanıcı tercihleri önemli bir yer oynar.

Her kullanıcının; beğendiği, paylaştığı, işaretleri videoları ve tercih ettiği video türünü göz önünde bulundurur. Ayrıca kullanıcı da, TikTok deneyimini bir üst noktaya çıkarmak adına beğenmediği tarzdaki videolara uzun basarak 'İlgilenmiyorum' mesajını uygulamaya yollayabilir. TikTok bir blog yazısında, daha fazla takipçiye sahip hesapların yayınladığı videoların kullanıcılara daha çok sunulduğunu açıklamıştı.

Uygulamaya yeni bir kullanıcı katıldığı zaman; yemek, evcil hayvan, seyahat gibi kategoriler kullanıcılara gösterilir ve ilgisini çekenleri seçmeleri istenir. İlk başta kullanıcıların nelerden hoşlandığını bilmediği için bu yola başvuran TikTok, daha sonra aldığı bilgilerle algoritmayı güncelleyebilir. Bununla birlikte, uygulama aynı içeriği iki kez görmemesini de sağlıyor. TikTok, tüm bu sistemleri sayesinde kullanıcıya kusursuz bir uygulama deneyimi sunarak onları uygulamaya bağlamayı başarıyor.