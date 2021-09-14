TikTok, duyurduğu yeni özellikle birlikte artık rahatsız edici arama sonuçlarına göre kullanıcılarını uyaracak. Yaşı küçük kullanıcıların psikolojik sağlığına etki edebilecek içeriklere yönelik adım atan TikTok, duyurduğu bu özellikle birlikte daha güvenilir olmayı hedefliyor.

2016 yılında piyasaya sürülen ve yaygınlaşmaya başladığından beridir eleştirilerin odağında olan TikTok, güvenilirliğini artırmak için çeşitli yeni özellikler geliştiriyor. TikTok’un eleştirilere maruz kalmasının en büyük sebeplerinden birisi olarak, içeriklerinin belirli yaşın altındaki kullanıcılar için uygun olmaması hedef gösteriliyor.

Bu eleştirilerin farkında olan TikTok, mevcut ya da yeni kullanıcıları için daha güvenilir bir uygulama olmak adına arama sonuçlarında bir değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, arama sonucunda rahatsız edici içeriklerle karşılaşılmasına karşı, arama yapan kullanıcı uyarılacak. Arama sonucuna devam etmek isteyen kullanıcıların, karşılarına çıkan butona basmaları yeterli olacak.

Arama sonuçlarındaki bildirimler güçlendirilecek

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar rahatsız edici içerikleri görmeden önce haberdar olabilecek. TikTok, arama sonucunda kullanıcının karşısına çıkabilecek olası bir rahatsız edici görüntü konusunda kullanıcıyı uyaracak. Bu yenilik TikTok tarafından, “Topluluğumuzu güvende tutmak için devam eden çabalarımızın bir parçası olarak, hassas içerik için mevcut uyarı etiketimizi Eylül ayı itibariyle güncelliyoruz” şeklinde duyuruldu.

Destek kuruluşlarına yönlendirecek:

Özellikle birlikte devreye girecek olan diğer bir yenilik ise, kullanıcının kendisine zarar vermeye yönelimi olduğunu belirten “intihar” gibi kelimelerin aratılması durumunda uygulamanın kullanıcıyı destek kuruluşuna yönlendirecek olması. Bu kelimeler aratıldığında, uygulama kullanıcının bulunduğu bölgeye göre bir destek kuruluşu bulacak ve kullanıcıya kuruluşa yönlendirme seçeneği sunacak.