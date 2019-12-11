Tüm dünyada 1 milyardan fazla kez indirilen sosyal medya platformu TikTok’un geliştiricisi ByteDance, Spotify benzeri streaming müzik uygulamasını Hindistan ve Endonezya'da test etmeye başladı. Resso adındaki uygulamanın hem Android hem de iOS platformunda olduğu görülüyor.

New York merkezli Moon Video tarafından geliştirilen ve Çinli ByteDance firması tarafından yayınlanan müzik odaklı akış platformu Resso, gizlice Hindistan ve Endonezya'da test edilmeye başlandı. Bloomberg’e göre yaklaşık 27.000 kullanıcısı bulunan uygulamanın test süreci ise altı ay önce başladı

Kullanıcıların kısa formlu karaoke videoları çekebildiği TikTok ile inanılmaz bir başarıya imza atan ByteDance, benzer bir etkiyi streaming müzik servisi Resso ile göstermek istiyor. Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi platformlara meydan okumayı hedefleyen uygulama, T-Series ve Times Music gibi Hintli prodüksiyon şirketleri ile önemli telif hakkı anlaşmalarına imza attı.

Bununla birlikte, henüz Warner Music Group, Universal Music Group ve Sony Music Entertainment gibi global şirketlerle masaya oturmayan Resso, adım adım ilerlemeyi düşünüyor.

Resso uygulama arayüzü ve özellikleri:

Paylaşılan ekran görüntülerine dayanarak, Resso arayüzünün Apple Music'e benzediğini söyleyebiliriz. Uygulamaya ilk adımlarını attıklarında kullanıcılardan en sevdikleri sanatçıları ve müzik türlerini seçmelerini isteyen Resso, bu bilgiler ışığında her kullanıcıya özel bir çalma listesi hazırlıyor.

Uygulamada, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi ekranı kaydırarak bir sonraki parçayı dinleyebiliyorsunuz. Resso, kullanıcıların TikTok'a benzer şekilde, müziğe kendi fotoğraflarını, GIF'lerini veya videolarını eklemelerine olanak sağlıyor. Platform bu özelliğe ‘Vibes’ adını vermiş.

Resso fiyatı:

Resso aynı zamanda kullanıcıların bir şarkının sözlerini görüntülemesine, yoksa şarkı sözlerini eklemesine ve bunları Instagram, WhatsApp, Facebook ve gibi uygulamalarda paylaşmasına izin veriyor. Resso’nun reklamsız müzik keyfi sunan abonelik planı aylık 119 Rs (yaklaşık 1,70 dolar) gibi bir ücrete sahip. Spotify ile aynı fiyatta olan müzik servisi, buna rağmen Gaana ve JioSaavn gibi yerel platformlardan daha pahalı.

Fakat ByteDance, Resso ile TikTok gibi küresel ölçekte bir başarıya ulaşmak istiyor. TikTok, 2017’de piyasaya çıkmasından bu yana yaklaşık 1.5 milyar kez indirildi. Resso’nun TikTok gibi dünya çapında viral bir uygulama olup olmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.