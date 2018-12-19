Özellikle çocuklar ve gençler arasında çok popüler olan TikTok uygulamasının çok ciddi bir Nazi sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çeken sosyal medya uygulaması TikTok’ta ciddi bir beyaz ırkın üstünlüğü savunucusu ve Nazi sorunu baş göstermiş durumda. Yapılan paylaşımlarda Yahudilere ve farklı etnik kökenlere yönelik şiddet çağrıları yer alıyor.

Bazı hesaplarda “tüm zencileri öldür”, “tüm Yahudiler ölmeli” ve “öldür zencileri” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi. Uygulama kullanıcıları bu sözcüklerle dudak senkronu oluşturarak Instagram gibi sosyal medya platformlarına koyuyor.

TikTok’un yüz milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da kullanımı epey yaygın.

Souther Poverty hukuk Merkezi’nden istihbarat proje yöneticisi Heidi Beirich, “TikTok ile hiç konuşmadık ama açık bir şekilde belli ki konuşmamız lazım.” derken, “Siteyi temizlemeleri lazım - ve şimdi.” ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformlarının bu konularda sınıfta kalmasına daha önce de şahit olmuştuk. Facebook, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlara hatalı yaklaşımlar sergilerken, Discord ise Neo-Nazi gruplarının sıklıkla kullandığı bir platform halinde. Yine de TikTok bu grupların moderasyonunda diğerlerinden daha kötü performans sergiliyor.

TikTok platformunda yer bulan nefret söylemleri birbirlerinden farklılık gösteriyor. Bazı hesaplarda, ABD’de pek çok Yahudi cinayeti ile ilişkilendirilen Neo-Nazi grubu Atomwaffen imzalı görseller paylaşılıyor. Bir hesap ise “Irk Savaşı, Şimdi” yazan bir gönderi paylaşmış. Bu hesabın kullanıcı resmi, Yahudilerin açgözlü fareler olarak resmedildiği bir karikatür.

Bazı hesaplarda Nazi selamları paylaşılırken, bazı hesaplar da nihai çözüm olarak soykırımı işaret ediyorlar.

Sık kullanılan etiketler arasında, Naziler için önemli olan 1488 sayısı ve kötü şöhretli Nazi sloganı Sieg Heil de yer alıyor.