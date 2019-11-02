TikTok'un Ana Şirketi Güvenlik İncelemesi Altında

TikTok'un sahibi olan şirket ByteDance, bir güvenlik incelemesi ile karşı karşıya kaldı. Raporlara göre ByteDance, Musical.ly isimli platformu 1 milyar dolara satın almak için onay almadığı gerekçesiyle CFIUS tarafından güvenlik incelemesine tabii tutuldu.

TikTok'un kurucusu olan Çin merkezli şirket ByteDance, gün geçtikçe daha çok karşımıza çıkan bir şirket olarak hayatına devam ediyor. Daha önce yapay zekâ tabanlı müzik şirketi JukeDeck'i satın alan ByteDance, 2017 senesinde de Musical.ly'yi satın almıştı. Şirket, 1 milyar dolara satın aldığı musical.ly'nin alımı yüzünden bir sorgulama ile karşı karşıya kaldı.

Daha önce TikTok'un bazı ülkelerde yasaklamalara ve yaptırımlara maruz kalmasıyla fazlasıyla zarar etmeye başlayan şirketin başı bu sefer geçmişte yaptığı bir satın alma işlemi yüzünden gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS); ByteDance'i, 1 milyar dolarlık musical.ly satın alımı için onay almadığı gerekçesiyle güvenlik incelemesi altına aldı.

ByteDance, 1 milyar dolarlık satın alım için onay almadı

ByteDance, komite tarafından daha önce kullanıcı verilerini toplama suçundan ötürü bir soruşturma altına alınmıştı. Komite, yeniden açılan bu güvenlik soruşmasında şirketin veri toplama kabiliyetinden endişelendiğini belirterek soruşturmanın devam edeceğini belirtti. ByteDance ise "TikTok, ABD için güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket modeli çizmektedir" açıklamalarıyla kendini savundu.

Akıllı telefon sektörüne de adım atmak isteyen ByteDance'in bu kadar dava ve soruşturma ile karşı karşıya kalması şirketi kötü bir şekilde etkiliyor. Girişimci bir şirketken bir anda fazlasıyla yükselme elde eden şirket, ABD'li meclis üyeleri tarafından yasal olmayan işler yapmakla ve kullanıcı verilerini izinsiz olarak kullanmak ve paylaşmak ile suçlanıyor.