Sık sık karşılaşılan TikTok videolarının kaynağı olan TikTok uygulamasının arkasındaki Bytedance, sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Çin kaynaklı sosyal medya uygulamaları genelde ülke genelinde kullanıcı toplamakta zorlanır; ancak TikTok’ta durum böyle değil. Çin’de geliştirilmiş olan TikTok, yalnızca iki yılda yarım milyardan daha fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Yüzde 40’ı Çin dışında yaşayan kullanıcılardan oluşan TikTok uygulaması aracılığıyla insanlar şarkılara eşlik ederken, yemek yaparken, dans ederken veya rastgele herhangi bir şey yaparken kısa videolarını çekip yayınlıyorlar.

Pekin merkezli Bytedance adlı bir startup firması tarafından geliştirilen TikTok, Çin’in WeChat, Sina Weibo ve Alibaba’nın Youku’su gibi köklü sosyal medya uygulamalarını sollamış durumda. TikTok uygulamasının yanı sıra başka uygulamalara da imza atmış olan Bytedance, şu anda dünyanın en değerli startup şirketi. 78 milyar dolar değerindeki Bytedance, 72 milyar dolarlık Uber’i de geride bıraktı.

Bytedance, kullanıcıları uygulamalarına bağlamak için yapay zeka teknolojilerini kullanmakta; nitekim şirketin 'Bugünün Manşetleri' (Jinri Toutiao) adlı uygulaması, yapay zeka ile kullanıcılar için özelleştirilmiş haber akışı özelliğiyle aylık 240 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Globalleşme hususunda da oldukça başarılı olan Bytedance, 2015 yılında İngilizce destekli ilk uygulaması Top Buzz’ı yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl globalleşmede adeta beşinci vitese geçen şirket, yalnızca on ay içerisinde Los Angeles merkezli video startup’u Flipagram’ı satın almış ve musical.ly’ye de 800 milyon dolar ödemişti. Musical.ly kullanıcıları daha sonra TikTok uygulamasına aktarıldı tabii. Görüldüğü üzere Facebook ve dalları tarafından domine edilmiş sosyal medya sektöründe Çin merkezli bir şirket de kendine sağlam bir yer bulmuş durumda.