ABD'de yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok'ta gördüğü bir sihirbazlık numarasını denerken hastanelik oldu. Numarayı denerken bozuk para boğazına takılan kız, ailesi tarafından hastaneye götürülerek kurtarıldı.

Sosyal medya platformları, artık günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu platformlarda sürekli olarak yeni akımlar, yeni videolar, yeni içerikler üretiliyor. Ancak bu videoların bazıları, özellikle çocuklar için tehlikeli olabiliyor.

Bu haberimizin öznesi de izlediği bir video sebebiyle ölümden dönen 8 yaşındaki bir kız çocuğu. ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız, TikTok'ta gördüğü bir sihirbazlık numarasını denerken hastanelik oldu.

TikTok videosunu denemeye çalışan hız hastanelik oldu

Dhakota adındaki küçük kız, TikTok'ta gördüğü sihirbazlık numarasını denerken 25 senti yutması sonrası ebeveynleri tarafından hastaneye götürüldü. Dailydot'ta yer alan habere göre "doktorlar daha önce böyle bir şey görmediğini" dile getirdi.

8 yaşındaki Dhakota'nın böyle bir numarayı denemeye kalkmasının sebebi ise @gregsabbak isimli bir TikTok kullanıcısının yaptığı sihirbazlık numarası. Greg, çektiği TikTok videosunda bir zarı yutmuş gibi davranıyor ve kısa bir süre sonra zar, tam olarak söylediği rakam denk gelecek şekilde dişlerinin arasında tekrar beliriyor.

Küçük kız, zar bulamadığı için bu numarayı bozuk parayla denemeye karar veriyor. Dhakota'nın babası, kızının parayı yutamadığını, nefes almakta zorlandığını ve kendilerinin de bu noktada paniklemeye başladıklarını dile getirdi. Kızının sadece birkaç dakikalığına gözden kaybolduğunu ve kısa bir süre sonra nefes almakta zorlanarak ne olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Ailesi, küçük kızı iki hastaneye götürdükten sonra ikinci hastanede doktorlar tarafından acil müdahalede bulundu. Dhakota'nın babası, ebeveynlere seslenerek çocuklarının tabletlerinden ya da telefonlarından bu uygulamayı silmesi gerektiğini söyledi.