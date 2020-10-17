TikTok, Yeni Hata Avı Programını Duyurdu

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok, yeni bir hata avı programı başlattığını duyurdu. Çinli kısa video paylaşma platformu, bu program için HackerOne ile iş birliğine gitti.

Sizlere daha önce TikTok'un Hindistan'ın ardından Pakistan'da da engellendiğinden bahsetmiştik. Ayrıca Çinli şirket, ABD yönetimiyle de halen sorunlarını tam olarak aşabilmiş değil. Bu sorunlarla boğuşan şirket, ayrıca internet dünyasındaki gerçek savaş alanı için de kollarını sıvamış görünüyor.

Çin merkezli kısa video paylaşma uygulaması, platformundaki marka güvenliğini sağlamak ve reklamlara izin vermek için OpenSlate ile iş birliğine gitmişti. Şirket, şimdi de HackerOne ile birlikte hata avı programı ortaklığına başladıklarını duyurdu. Söz konusu bu hata avı programı, hâlihazırda var olan güvenlik açığı kapatma programına ek olarak geliyor.

TikTok'tan hata avı programı

TikTok, yayınladığı blog yazısında yeni hata avı programı ve HackerOne ile olan iş birliğini açıkladı. Bu iş birliğiyle birlikte şirket, en üst kademeli güvenlik araştırmacılardan, uzmanlardan, akademisyenlerden ve hataları ve güvenlik açıklarını tespit edebilen bağımsız kişilerden gelecek bilgilere sahip olacak. Ayrıca bu kişiler de güvenlik açığının ciddiyetine ve türüne göre 50 dolardan 15 bin dolara kadar çeşitli ödüller kazanacaklar. TikTok, bu sayede uygulama güvenliğini daha iyi sağlayabilecek.

Birçok teknoloji şirketi de güvenlik şirketleriyle çalışıyor ve tıpkı TikTok gibi hata avı programları başlatıyor. Bu programlar, bu alanda çalışan kişilerin farklı güvenlik açıklarını yakalamasını ve kapatmasını sağlıyor. Şirketlerin kendi güvenlik ekipleri olsa da bazı gizli hatalar yakalanamayabiliyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi TikTok, çeşitli ülkelerde yasaklandı ve ABD'de de yasal bir savaş içerisinde. Son olarak bir mahkeme, ABD yönetiminin uygulamanın ABD'deki uygulama mağazalarından indirilmesini engelleme kararını geçici olarak durdurmuştu. Digital Information World'de yer alan habere göre bu tür programlar, TikTok'un imajını düzeltmesine de yardımcı oluyor.