Hayranları tarafından beklenen Oyuncak Hikayesi 4 filmi sonunda önümüzdeki yaz sinema perdeleri ile buluşuyor. John Wick filmi ile tekrardan parlayan Keanu Reeves, bu filmde gizemli bir rol oynayacak.

Hayranları tarafından merakla beklenen ve yaş fark etmeksizin her kesimden izleyicisi olan Oyuncak Hikayesi serisi önümüzdeki yaz aylarında sonuncu bizimle yeniden buluşacak. Serinin 4. bölümü için zaten oldukça heyecanlıyken, Pixar Stüdyoları tarafından gelen bir bilgi ile Keanu Reeves'in de bu filmde bulunacağını yanlışlıkla da olsa öğrenmiş olduk.

Film içerisinde Buzz isimli sevimli karakteri canlandıran Tim Allen, bir röportaj esnasında pot kırarak Keanu Reeves'in de serinin sonraki parçasında bulunacağına dair bilgiyi sızdırmış oldu. Yaptığı açıklamada Allen, "Serinin sonraki bölümünde yeni oyuncaklar da bizimle beraber olacak. Özellikle Keanu Reeves bizimle birlikte mükemmel bir iş çıkardı. Hikayenin içinde oldukça kibar ve eğlenceli bir karakteri canlandırdı." diyerek bizi daha da fazla heyecanlandırmayı başardı.

Maalesef, böyle bir pot kırdıktan sonra Allen daha fazla açıklamada bulunmaktan kaçınarak Oyuncak Hikayesi 4 ile ilgili merak ettiğimiz bir çok bilgi yine kilit altında kalmış oldu.