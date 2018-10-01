Cambridge Analytica gibi skandalların ve gizlilik sorunlarının patlak vermesi sonrası, Tim Bernes-Lee'den yepyeni bir internet projesi geliyor: "Solid."

Son dönemde yaşanan ciddi gizlilik sorunları, World Wide Web'in mucidi olarak da bilinen Tim Bernes-Lee'yi de küplere bindirmiş. İnternette kendi gizliliğinden ve verilerinin istem dışı kullanılmasından hoşlanmadığını belirten Lee, MIT ile ortaklaşa bir çalışmaya imza attı.



*İnternetin babası olarak adlandırılan Tim Bernes-Lee

Solid ismindeki bu sosyal medya platformu, özellikle gizliliğinizin tamamı ile size özel olduğu ve birçok farklı ayarla verilerinizin tamamının avuçlarınızın içinde olmasını sağlayacak. Tim, internette tüm verilerinizin kontrolünü size bırakacak ilk ve tek platform olacaklarının altını çiziyor ve Solid'i bir 'devrim' olarak tanımlıyor.

Henüz platform bebek adımlarını atıyor ama Tim Bernes-Lee gibi sektörün en bilindik adamlarından birinden geliyor olması bizleri şimdiden heyecanlandırdı. Dilerseniz siz de Solid'e kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.