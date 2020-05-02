Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Apple News haber platformunun 125 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Koronavirüs salgını hakkında gerçek haberler yaptıklarını belirten Cook kaç tanesinin ücretli üyeliğe sahip olduğunu ise belirtmemeyi tercih etti.

Apple News bu sene altın çağını yaşıyor diyebiliriz çünkü, sene başından beri tam 25 milyon yeni kullanıcı kazanarak toplam 125 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının bu artışı etkilediği düşünülüyor. Apple bu yılın ilk çeyreğinin kazançlarını açıklarken 100 milyonu aşkın kullanıcının Apple News'i kullandığını bildirdi.

Apple CEO'su Tim Cook, Perşembe günü şirketin bu senenin ikinci mali çeyreği için kazanç çağrıları yaparken haberleri paylaştı. Tim Cook, 2015'de kullanıma açılan haber servisinin koronavirüs salgınıyla alakalı son ve gerçek bilgileri kullanıcılara aktararak aylık aktif kullanıcı sayısının 125 milyona yükseldiğini söyledi. Bu rakamlardan, Apple'ın kullanıcı sayısının artmasını koronavirüs ile alakalı son derece gerçek ve güvenilir haber yapmasıyla bağdaştırabiliriz. Kısacası, birçok insan koronavirüs hakkında bilgi almak için Apple'ın haber platformuna başvuruyor.

Apple News bu sene 13.35 milyar dolar gelir elde etti

Cook, Apple'ın bu çeyrek performansını paylaştıktan sonra rakamları da ortaya çıkardı. Bu sene şirketin ürün gelirleri azalmasına rağmen servis gelirleri artmayı başardı. Şirket servis gelirlerinden 13.35 milyar dolar elde etti. Geçen sene gösterilen 11.45 milyar dolarlık performans göz önüne alındığında, şirket geçen seneye göre 1,9 milyar dolar daha fazla gelir elde etmeyi başarmış.

Apple, geçen sene News platformunun ücretli bir versiyonu yayınlamıştı. ‘Apple News+’ olarak adlandırılan ücretli sürüm, kullanıcıların ücretli dergi ve haber sitelerine erişimini sağlıyordu. Ücret ödemeyen kullanıcıların girmesine izin verilmeyen ücretli siteler aboneler tarafından kullanılabiliyordu. Türkiye'de kullanıma sunulmayan Apple News+, kullanılabilen ülkelerde kullanıcılardan aylık 9.99 dolar ücret talep ediyor.

Apple, aktif 125 milyon kullanıcıdan kaç tanesinin ücretli üyelik kullandığını belirtmedi. Ancak yine de bu salgın sırasında kullanıcılar arasında popüler hale gelen platform, servisin kullanılabilir olduğu ülkelerde güvenilir bir kaynak olarak görülüyor.