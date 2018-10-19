Bloomberg, 30'a yakın şirketin cihazlarının Çin tarafından izlendiğini anlatan bir haber yapmış ve şirketlerin başını ağrıtmıştı. Tüm şirketler durumu reddetmiş olsa da, Tim Cook Bloomberg'in bu haberi geri çekmesini istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg, Çin hükümetinin Amazon ve Apple gibi 30 kadar şirketin ürünlerine Super Micro anakartlarına çip yerleştirerek sızdığı yönünde bir haber yayınlamıştı. Söylentilere göre bu çipler, fikri mülkiyetleri çalmak için kullanıldı. Raporda adı geçen şirketlerin tamamı Bloomberg'in iddialarını reddetti. BuzzFeed'e göre Apple CEO'su Tim Cook, Bloomberg'in bu haberini geri çekmesini istiyor.

Bloomberg'in ilk raporu güçlü inkar açıklamaları almasına rağmen, yayın Super Micro'nun kendi ağındaki izleme çiplerini keşfeden isimsiz bir ABD telekom şirketi hakkında ikinci bir hikayeyi araştırmaya devam etti. ABD'nin büyük kablosuz operatörleri ise Comcast ve CentryLink'in yaptığı gibi tüm iddiaları reddetti.

Bütün bu açıklamalar, Bloomberg'i yayınladıkları hikaye konusunda yalnız bıraktı. ABD'nin ulusal istihbarat direktörü Dan Coats ise Çin'in izleme yaptığına dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyip ardından şu açıklamaları yaptı: "Hiçbir kanıt görmedik ancak hiçbir şeyi tamamen doğru ya da yanlış kabul etmiyoruz. Hala izlemedeyiz."

Apple ret beyanını sözlü olarak yaptığı gibi resmi bir şirket açıklamasıyla da belirtti. Apple CEO'su Tim Cook, bir telefon görüşmesinde BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "Bloomberg'in Apple hakkındaki hikayelerinde gerçeklik yoktur. Doğru olanı yapmaları ve hikayeyi geri çekmeleri gerekiyor." dedi.

İşlerin buradan sonra nasıl gelişeceği konusunda herhangi bir tahminde bulunamıyoruz. Bloomberg yaptığı haberinde hala ısrarcı olsa da şirketlerin vermiş olduğu retler, bunun gerçekliğine inanmamızı zorlaştırıyor.