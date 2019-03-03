Geçtiğimiz günlerde Facebook'u topa tutan Tim Cook, şirketinin yakın zamanda donanım alanında bizleri şaşırtacağını açıkladı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen hissedarlar toplantısı Apple ve müşterileri için oldukça verimli geçti. Şirketin CEO'su Tim Cook, kullanıcıların verilerini depolayan şirketlere eleştirilerde bulunmanın yanı sıra, Apple'ın inovasyon anlamında ilerleme kaydetmediğini düşünenlere de birkaç şey söyledi.

İnovasyon departmanının çalışmalarını kast ederek, "Yeni ürünler sizleri uçuracak" diyen Cook, yeni ürünlerle ilgili başka bir detay paylaşmadı. Tim Cook'un verdiği tek ipucu ise Apple Watch ve iPod'lara gelecek güncellemelerle ilgili oldu. Yapılan açıklamayla birlikte Apple Watch'un yakın gelecekte sağlıkla ilgili daha fazla özellik barındıracağı öğrenildi. Bu özelliklerden en önemlisi uyku izleme özelliği olabilir.

Tim Cook, yeni MacBook Air'ı almak isteyen müşteriler için de fiyatları indirmeye odaklandığını söyledi. Teknoloji devinin yeni donanımları kast ederek iddialı açıklamalar yapması hepimizi heyecanlandırdı. Çünkü Apple, diğer markaların aksine donanım yerine yazılıma ağırlık veren bir marka oldu. Şirketin donanım alanında da ilerleme kaydedeceğini öğrenmek sektör adına çok olumlu bir gelişme.

Bahsi geçen bu yeni donanımlardan bazılarının bu yıl içerisinde müşterilere tanıtılması bekleniyor. Henüz adlarını bile bilmiyor olsak da yakın gelecekte Apple'dan güzel işler görebileceğiz gibi duruyor.