Tim Cook: Google'ın Arama Motoru Dünyanın En İyisi

Tim Cook, geçtiğimiz aylarda Google ile yapılan 9 milyar dolarlık anlaşmayı savunarak, firmanın dünyanın en iyisi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Google CEO'su Sundar Pichai'nin Tim Cook ile yemek yerken görüntülenmesinden sonra, iki şirket arasındaki sert atışmalar yerini daha tatlı bir rekabete bırakmıştı. Eylül ayında ise bu rekabet, Google ile Apple arasında bir anlaşmaya kadar uzanmıştı.



* Tim Cook ve Sundar Pichai

Apple cihazlarda yer alan Safari tarayıcının varsayılan arama motorunun Google olması için iki şirket 3 ile 9 milyar dolar arası bir anlaşmaya varmıştı. Google'ın kullanıcı gizliliğine önem vermediğini düşünen bir kitle, o günden beri Cook'a ciddi bir tepki gösteriyor. Tim Cook, katıldığı bir panelde konuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cook'un açıklamaları şu şekilde:

"Google'ın arama motorunun en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bizim neler yaptığımıza bakarsak oldukça güvenli bir tarayıcı oluşturduk. İzlemeyi engelleyen harika bir aracımız var. Denediğimiz şey kullanıcıların gün içerisinde güvenli bir biçimde deneyimlerini sürdürmesi. Elbette mükemmel değiliz. Bunu en başta ben kabul ediyorum."

Her ne kadar Safari tarayıcılarda halen gizlilik odaklı DuckDuckGo da bulunsa da artık varsayılan olarak Google'ın arama motoru kullanılıyor.