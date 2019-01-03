Tim Cook: Çin'in Durumu Yüzünden iPhone Satamıyoruz

Yatırımcılara mali çeyrek raporlarından önce bir ön bilgilendirme mektubu yollayan Tim Cook, Çin'deki ekonomik durum nedeni ile iPhone satışlarının beklenen seviyenin altında kaldığını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından Apple toplamda 55 milyar dolar değer kaybetti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2018 yılı içinde büyük bir değer artışı yaşayarak değeri 1 trilyon doların üzerinde çıkan dünyanın ilk şirketi olmayı başarmış, ancak bu başarının ardından sert bir düşüş yaşayarak %32 civarında değer kaybetmiş ve yılı 750 milyar doların altında tamamlamıştı.

Apple CEO’su Tim Cook, 29 Ocak’ta açıklanacak 2019 birinci çeyrek finansal raporları ile ilgili bir ön bilgilendirme sağlamak için yatırımcılara bir mektup gönderdi. iPhone satışlarının beklenen seviyenin altında kaldığını belirten Cook, gelir tahminlerini 89-93 milyar dolar seviyesinden 84 milyar dolar seviyesine düşürdüklerini belirtti.

Apple CEO’su, iPhone satışlarındaki düşüşle ilgili olarak Çin’in yaşadığı ekonomik durgunluğu ve ABD-Çin arasındaki siyasal gerilimi suçlu gösterirken, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’in Gayri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sındaki (GSYİH) büyümenin yavaşladığını ve bu durumun Apple’ı tahmin edilenden daha fazla etkilediğini söyledi.

Tim Cook’un gelir hedeflerini düşürdüklerini açıklaması, borsayı da anında vurdu. Apple hisse senetleri %7.5 değer kaybıyla 146.23 dolara gerilerken, şirketin toplam değer kaybı ise 55 milyar dolar oldu. Tim Cook, mektubun bir ön bilgilendirme olduğunun altını çizerken, 29 Ocak’ta açıklanan finansal raporların tahminlerden farklı olabileceğini belirtti.