Tim Cook: Nefreti Yayanların Apple Platformlarında Yeri Yok

Apple CEO’su Tim Cook, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, beyazların üstünlüğünü savunanları ve şiddet dolu komplo teorisyenlerini uyardı.

Apple CEO’su Tim Cook, Karalama Karşıtları Birliği'nin (Anti-Defamation League) ilk defa verdiği “Nefrete Karşı Cesaret” ödülünü almak için yaptığı konuşmada, beyaz üstünlüğü destekçilerini ve şiddet dolu komplo teorisyenlerini uyararak, nefreti yayanların Apple platformlarında yerinin olmadığını söyledi.

Ağustos ayında Alex Jones’in podcasti Infowars’u iTunes ve Apple’ın Podcast uygulamasından kaldırmıştı. Apple’ın bu hareketinin ardından geçen 24 saat içerisinde Jones ve Infowars Facebook, YouTube, Spotify ve LinkedIn’den banlanmış, bir hafta sonra da Twitter, Jones’un hesabını dondurmuştu. Alex Jones, 3000 kişinin öldürüldüğü 11 Eylül saldırıları ve 26 öğrenci ve çalışanın hayatını kaybettiği Sandy Hook İlkokulu baskını hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız hipotezler ortaya attığı için ağır şekilde eleştirilmişti.

Tim Cook, teknoloji sayesinde daha umut dolu, daha güzel ve daha iyi olacağına inanıyor. Cook’a göre, ”en kutsal şeyimiz sağduyumuz, ahlakımız, içimizdeki iyi ve kötüyü yanlışı ayırma isteğimiz. Teste tabi tutulduğunda bu sorumluluğumuzu bir kenara bırakmak günahtır.”

Cook daha önce de Kuzey Carolina eyaletindeki “trans öğrencileri, cinsiyet tanımlarına uymayan tuvaletleri kullanmaya zorlayan” yasaya karşı çıkan 90 yöneticiden birisi olmuştu. Ayrıca, Donald Trump’ın Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere kapıyı kapatmaya çalışmasına da karşı çıkan Cook, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta bunun destekledikleri bir politika olmadığını belirtmişti. Geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklayan ünlü CEO, sık sık da LGBT haklarını savunan aktivitelerde görülüyor.