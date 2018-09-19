Tim Cook: "Yeni iPhone'lar Pahalı, Çünkü Her Şeye Yetiyor"

iPhone serisi iPhone XR, XS ve XS Max hakkında konuşan Tim Cook, yeni modellerinin pahalı olduklarını kabul ederek enteresan bir gerekçe öne sürdü: "Kullanıcılar yenilik istiyorsa, bunu yapmak ucuza mal edilecek bir şey değil."

12 Eylül'deki lansmanla duyurulduğundan beri fiyatıyla tartışma konusu olan yeni iPhone serisi ile ilgili konuşan Apple CEO'su Tim Cook, özellikle iPhone XS ve iPhone XS Max'in pahalı olduğunu itiraf etti. Bununla birlikte cihazların pahalı oluşunu, piyasada hiçbir telefonda bulunmayacak özellikler barındırmasına bağlayan Tim Cook, akıllı telefon piyasasından haberdar olup olmadığını sorgulattı.

Tim Cook'un 'Good Morning America' programındaki açıklamaları şu şekilde:

''Bunlar bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'lar... Artık iPhone senin dijital kameranın yerini aldı, bu sebeple ayrı bir kameraya ihtiyacınız yok. Senin video kameranın, müzik çalarının yerini aldı, tüm diğer farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla bu ürünün çok önemli olduğu öne sürülebilir. Bizim bulgularımız da insanların elde edilebilir en yenilikçi ürüne sahip olmak istediğini gösteriyor. Ve bu da öyle ucuz bir şey değil. Çoğu kişi bir telefon operatörüyle anlaşma yaparak ödüyor. Aylık taksitlerle o kadar pahalı olmuyor. 1000 dolar üzeri bir telefon için çoğu kişi ayda 30 dolar ödüyor. Bu da günde 1 dolara geliyor."

Açıkçası trilyon dolarlık bir şirketi yöneten biri için 'komik' diyebileceğimiz açıklamalar bunlar. Özellikle 'günde 1 dolar' örneği ile marka yönetimi ve ticaret bilincini 'baştan yazan' Tim Cook'u anlamak pek kolay değil. iPhone'un piyasada 'profesyonel dijital kamera kalitesinde' fotoğraf çekebilen tek cihaz olduğu veya insanların halen akılı telefonların yanında bir de müzik çalar taşıdığı düşüncesini nereden edindiği de merak konusu.