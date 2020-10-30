Tim Cook Açıkladı: Heyecan Verici Yeni Ürünler Duyuracağız

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2020 yılındaki çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bundan sonraki süreçte de yeni ürünler duyuracaklarını söyleyen Cook, bu ürünlerin heyecan verici olduğunun altını çizdi. Ancak Cook, kısa bir süre içerisinde ne gibi ürünler duyuracaklarına değinmedi.

Apple CEO'su Tim Cook, Apple ürünlerini yakından takip eden tüketicileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Cook, Apple'ın 2020 yılında duyurduğu ürünlerden çok daha fazlasını, önümüzdeki süreç içerisinde duyuracağını açıkladı. Tim Cook'un açıklamaları, Apple'ın yeni etkinlik ya da etkinlikler düzenlemeye hazırlandığının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Cook, konuyla ilgili açıklamalarında ne gibi ürünler duyurulacağını söylemedi. Ancak duyurulacak şeylerin heyecan verici olduğunu söyleyen Apple CEO'sunun, daha önce bu tür bir açıklama yapmaması da dikkat çekiciydi. Cook, Apple'ın duyuracağı şeylerle ilgili açıklama yapmamış olsa da şirketin üzerinde çalıştığı bazı şeyler zaten biliniyor.

Apple, 2020'nin geri kalanında ne gibi ürünler duyurabilir?

Apple, bir süredir yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu dizüstü bilgisayar, şirketin bugüne dek piyasaya sürdüğü MacBook'lardan oldukça farklı. Çünkü şirket, ilk kez kendi üretimi olan Apple Silicon işlemcili bir dizüstü bilgisayar geliştiriyor. Cook'un açıklamaları, akıllara doğrudan bu dizüstü bilgisayarı getiriyor. Zaten geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı bilgiler de bu dizüstü bilgisayarın yaklaştığını gözler önüne sermişti.

Apple'ın üzerinde çalıştığı tek şey Silicon işlemcili bir dizüstü bilgisayar değil. Şirket bir süredir, AirTags isimli bir ürün üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu ürünün temel mantığı, anahtar ya da saat gibi ürünlerin kaybolmasını engellemek. Edinilen bilgilere göre AirTags, kaybolan ya da çalışan bir cihazın nerede olduğunu yön bilgisi de vererek gösterecek. Apple muhtemelen, bu ürününü de 2020 yılı içerisinde duyuracak.